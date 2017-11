Behind the perfect picture: Flair redactie maakt Insta recepten na

Is het jou ook weleens overkomen dat je een gerecht maakte en dat het er er compleet anders uit kwam te zien dan op de foto? Een taart die compleet ineen stort of pannenkoeken die láng niet zo fluffy worden als op het plaatje? Om te laten zien dat er ook bij food fotografie flink wat bewerkingen komen kijken, heeft de redactie van Flair vier recepten nagemaakt. En het resultaat is verrassend.

Redacteur Lisa maakte de luchtige yoghurtpannenkoeken van blogger Beaufood

Lisa: Ik moet eerlijk zeggen dat ik nu niet echt een keukenprinses ben, dus de hoop dat het ook maar iets op de foto zou lijken, had ik eigenlijk al meteen opgegeven. Ik heb dan ook heel sneaky het makkelijkste recept uitgekozen, zodat ik zo min mogelijk kon verpesten. Omdat ik er zeker van wilde zijn dat het toch wel een beetje ging smaken, hield ik tot op de gram het recept aan. Alle ingrediënten gooide ik in mijn veel te kleine blender. Niet alles was helemaal lekker geblend met die blender, dus ik ben er ook nog met een staafmixer doorheen gegaan bij gebrek aan betere apparatuur. Ondertussen zag mijn keuken eruit als een slagveld, viel ik bijna om van de trek en had ik nog geen één pannenkoek in de pan. Ik had van een vriendin al de tip gekregen om ze klein te houden – is dit valsspelen? – omdat ze anders niet heel bleven. Toen mijn eerste pannenkoek dan ook best wel goed uit de verf kwam, deed ik bijna een vreugdedansje. Dat de overige vijf een beetje aangebrand waren, daar hebben we het niet over. Maar dan, de foto. Omdat ik een witte achtergrond moest hebben én goed licht, kon ik alleen terecht in ons raamkozijn. Ha, foodbloggers eat your heart out! Leuk, die gerechten, maar geef mij maar simpel cruesli of een boterham in de ochtend. Vult stukken beter en scheelt me een hoop afwas in de keuken. Maar mooi op insta, dat stond het wel.

Redacteur Anne-Flore maakt de vegan chocolademoussetaart van vegan blogger LisaGoesVegan

Ook ik zou mezelf niet snel een keukenprinses noemen. Ik kan best een avondmaal op tafel zetten en het bakken van een bananenbrood heb ik ook onder de knie. Deze taart was echter andere koek. Chocolademousse zónder zuivel, maar mét zijdetofu? Ik had er zo mijn twijfels bij. Ik besloot de taart voor mijn vriendinnen te maken. Maar al gauw kwam de eerste tegenslag, want ik bleek de benodigde ahornsiroop én kokosolie niet in huis te hebben. En ja, dat was nodig voor het smeuïg maken van de korst. Met wat creativiteit heb ik het beslag toch smeuïg weten te maken, en het gezoet door allerlei dadels toe te voegen. Want ja – het is een veganistisch recept. En dus kon ik geen honing gebruiken. De korst bleef korreliger dan het zou moeten zijn, waardoor ik het maar moeilijk over het bakblik kon verspreiden. De chocolademousse was echter direct goed qua textuur én smaak. De kokossnippers zijn iets te groot uitgevallen en had ik wellicht kleiner moeten maken. Door de rommelige bodem en slordige snippers verdient de taart écht geen schoonheidsprijs. Maar het eindoordeel van de vriendinnen? Lékker, heel lekker! Alleen had de taart wel wat zoeter gemogen, maar da’s knap lastig zonder suiker.

Content manager Bettina maakt de glutenvrije zoete aardappel gnocchi van Beaufood

Ik heb al eens eerder gnocchi gemaakt, maar daar was ik niet zo tevreden over. Ik was dus wel een beetje gespannen toen ik dit recept van gnocchi met zoete aardappel ging maken. De vorige keer vielen de gnocchi helemaal uit elkaar in de pan met kokend water. Da’s natuurlijk een beetje zonde van alle inspanning. Afijn, ik verpakte de zoete aardappelen in aluminiumfolie en pofte ze in de oven. Daarna wilde ik verder gaan met het recept, maar er kwam iets tussen, dus ik legde ze in de koelkast en ging een paar dagen later verder met het recept. Ik gebruikte speltbloem om het ‘deeg’ te maken en voegde iets meer bloem toe dan het recept voorschreef omdat ik het mengsel nog te zacht vond. Nu ging verder alles prima, de gnocchi bleven mooi heel in het kokende water en daarna bakte ik ze in wat boter en serveerde ze met sla, balsamicoazijn en geitenkaasschaafsel. Alleen het fotograferen van het gerecht vond ik veel lastiger dan gedacht. Ik heb geen bijzonder fraai servies en mijn fotoskills laten ook wat te wensen over. Gelukkig kan ik beter koken dan fotograferen, want het gerecht zelf was heerlijk.

Redacteur Katy maakt de limoentaartjes van vegan blogger LisaGoesVegan

Katy: Ik geef toe: in eerste instantie was ik niet echt enthousiast over deze challenge. Niet omdat ik het geen goed idee vind, maar omdat ik echt de slechtste bakker ooit ben. Met koken kan je tussendoor proeven of het ergens naar begint te smaken, maar aan beslag proef je niet zoveel. Dus nee: bakken is niet echt voor mij weggelegd. Maar ‘dat was juist leuk’ vonden mijn collega’s. Ik doe boodschappen, haal bij m’n moeder een taartvorm voor kleine taartjes – ik zei al dat ik niet graag bak – en ga aan de slag. Voor de bodem mix ik havermout – eigenlijk 120 gram, maar ik doe het op de gok omdat ik geen keukenweegschaal heb – met dadels, een snuf zout en een beetje limoenrasp. Ik gooi alles in m’n blender en blend het. Daar zou een ‘plakkerig deeg’ uit tevoorschijn moeten komen, maar wat ontstaat is een poederachtig goedje dat hier en daar kleeft. Omdat je bij het bekleden van de taartvorm je handen vochtig moet maken, besluit ik dat ik er wel wat water aan toe kan voegen om het wat plakkeriger te maken. Dat blijkt te werken en ik bekleed de taartvormpjes. Prima gelukt, al zeg ik het zelf. Stap twee is het maken van de vulling. Ik gooi de avocado’s, geweekte cashewnoten, kokosmelk – op de gok, want mijn maatbeker begint pas vanaf 100 ml – gesmolten kokosolie en dadels in de blender, knijp een limoen uit en zet de blender aan. Na een paar keer roeren, nog een poging, nog een keer roeren, vind ik het mooi geweest en schep ik de vulling in de taartvormpjes. Hm, dat ziet er nog best goed uit! Met m’n collega’s proef ik de taartjes, waar we tot de conclusie komen dat ze best lekker zijn, vooral de bodem, maar dat we toch liever ‘echte’ taart eten dan deze gezonde variant. En wat betreft de look: best Instawaardig toch?!

