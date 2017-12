Bakkie broccolikoffie, anyone? Er bestaat nu koffie met groentesmaak

We beginnen onze dag maar al te graag met een bakkie, maar koffie met de smaak van spruitjes of broccoli? Nee, dat was niet zo snel in ons opgekomen. Bij topkok Pierre Wind wél en vanaf vandaag kan je in zijn restaurant dan ook heuse groentekoffie drinken.

Topkok Pierre Wind heeft het na lang experimenten uitgevonden: koffie met groente- en fruitsmaak. In zijn restaurant Trammhuys in Voorburg kan je vanaf deze week bloemkool-, broccoli- , spruitjes- en sinaasappel-gemberkoffie uitproberen. Het maken van de koffie bleek nog niet zo makkelijk. ‘Het is dus niet alleen maar een aroma. Maar de groenten en het fruit zitten daadwerkelijk in de koffie,’ vertelt Pierre aan BuzzE. Hij maalt de groenten heel fijn en mengt dit met koffieprut, voordat het door het filter in het kopje belandt.

Overigens is niet elke groente geschikt om koffie mee te maken. ‘Alleen peentjessmaak lukt mij op de één of andere manier nog niet. Die lijkt zich niet te lenen voor koffie.’ Volgens Pierre is hij de eerste kok ter wereld die de bijzondere combinatie serveert.

