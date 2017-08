Back to school: Je kunt nu rosé uit een pakje drinken

De kinderen gaan weer naar school, de vakantie is ten einde. Je moet weer volop aan de bak en kan dan wel even een momentje voor jezelf gebruiken. Dat kan, met deze pakjes met rosé. Even behoefte aan een zen-momentje? Geen probleem, met deze handige pakjes.

Rosé is een door velen geliefd drankje waar we maar geen genoeg van krijgen. Zo zagen we al ijsjes, slushies en nu kunnen we aan dit rijtje ook een ‘pakje’ toevoegen.

Handig!

Waar je maar wilt je favoriete drankje drinken, zonder gedoe met een fles, glazen of kurkentrekkers. Electric Rosé ontwikkelde deze Capri-Sonne-achtige pakjes voor rosé on-the-go. Het idee was een vernieuwende manier om rosé te serveren en dat is ze dan ook zeker gelukt.

Whatever you’re doing this Sunday – make sure you have your pouches packed! 🎒👌🏻 #PouchLife #ElectricWineCo #RoséSeason #SundayFunday Een bericht gedeeld door Electric Rosé Wine Co. (@electricwineco) op 30 Jul 2017 om 11:48 PDT

Voordelen

Behalve dat het lekker praktisch is, zit er nog een voordeel aan het pakje. Het is veel sneller te koelen dan een fles. Je koopt de pakjes per zes en één zakje staat gelijk aan één glas wijn. Dit gaat een picknick in het park zoveel leuker maken! Eén addertje onder het gras… De zakjes zijn momenteel alleen nog in de Verenigde Staten te verkrijgen. Wij wachten met smart!

Bron: Metro UK | Beeld: Instagram