Voor al je cravings: softijs met de smaak van augurk is de nieuwste trend

Zwangere vrouwen kijken waarschijnlijk niet raar op van deze combinatie. Er bestaat nu namelijk softijs met de smaak van augurken. De groene lekkernij is helemaal hip en verovert de wereld in een razendsnel tempo.

Het restaurant Lucky Pickle Dumpling Co in New York is de eerste die dit ijsje op de markt brengt. Niet zo gek dat het een idee is van deze zaak, want bij hen draait alles om augurken. Op de website staat zelfs: ‘Een augurk is meer dan gewoon een augurk. Bij ons verdienen augurken een echte plaats op tafel.’

Augurk-ijs

Ijs met deze bijzondere vrucht als hoofdbestanddeel is dan ook een vrij logische stap. Ze zeggen zelf: ‘Door de hele geschiedenis heen hebben augurken een belangrijke rol in de eetcultuur gespeeld. Wij zijn geïnspireerd door de augurk en gebruiken het om onze gerechten naar een hoger niveau te tillen.’ Smullen maar?

Bron: Het Nieuwsblad | Beeld: Instagram & iStock