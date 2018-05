Er komt waarschijnlijk een alpaca café in Engeland

Alpaca’s zijn tegenwoordig helemaal hip. Je kunt wandelingen met ze doen, picknicken of gewoon heerlijk knuffelen. En nu kun je waarschijnlijk binnenkort dus ook naar een heus alpaca café.

De plannen zijn in ieder geval al ingediend om dit concept te openen. Het idee? In Lincolnshire kun je op een boerderij met over de 70 alpaca’s niet alleen dus genieten van een hapje en een drankje, maar je zit er echt tussen de beesten. Knuffelen met deze dieren zou namelijk helpen om stress te verminderen. Een goede reden om hier eens heerlijk te gaan ontspannen.

