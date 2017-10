Alleen voor crazy catlady’s: met deze gadget kun jij je kat teruglikken

Het gebeurt zeer sporadisch dat je kat jou ook wat affectie teruggeeft, bijvoorbeeld door je even met zijn ruwe tong te likken. Het is ook geen geheim dat katten dol zijn op het schoonlikken van hun vacht en deze combinatie inspireerde de makers van LICKI dan ook tot het ontwikkelen van dit ietwat bijzondere gadget.

Momenteel vind je op kickstarter.com een campagne voor de LICKI Brush. Wat dit is? Een soort borstel in de vorm van een tong, die jij tussen je tanden kunt houden om je kat ‘schoon’ te likken. Say what?!

Nee, het is geen één aprilgrap en er zijn er velen die het serieus nemen. De campagne haalde namelijk ruim 50.000 euro op, 15.000 euro meer dan het streefbedrag.

Volgens de ontwikkelaars van LICKI helpt het product jou om je band met je kat te verbeteren. Het idee kwam toen de makers zagen dat katten elkaars vacht vaak likken en ze lijken dit beter te tolereren dan de aai-sessies van hun baasjes. Dan ook de kat maar likken, moeten ze gedacht hebben.

Volgens de makers zien katten mensen als grote versies van zichzelf en met deze gadget zou je dan eindelijk ook aan het schoonmaakritueel deel kunnen nemen. ‘Door LICKI dagelijks te gebruiken, ontwikkel je een intiemere en diepere band met je kat, zoals een kitten dit met haar moeder zou hebben.’

Hier een video van LICKI, een zeer bijzonder product.

Bron: Bustle | Beeld: YouTube/Instagram PDXPETdesign