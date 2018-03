Aha! Dit is dus waarom de muren in Friends paars zijn

Friends, wie houdt er niet van? Ondanks dat de eerste aflevering alweer bijna 24 jaar oud is, heeft de hitserie nog steeds ontelbaar veel fans. En sinds de lancering op Netflix zijn we ook in Nederland niet meer te houden. Toch zijn er een aantal vragen waar de fans na al die jaren nog steeds geen antwoord op hebben…

Ondanks dat de set af en toe verhuisd werd naar het zelfgebouwde koffiehuis, speelt de serie zich het grootste gedeelte af in het appartement van Monica. Inderdaad, het hysterische appartement waarbij de inmiddels welbekende groene deur een lange tijd een groot mysterie was en de muren pimpelpaars waren geschilderd. Maar waarom nou exact deze kleur en waarom werd de deur zo lang geheim gehouden? Allemaal vragen waarop John Shaffner, de ontwerper van de set, na al die jaren antwoord op geeft.

Paars

Want wie dacht dat het toevallig de lievelingskleur van Courteney Cox was heeft het mis. Toen er tijdens het bouwen van de set werd nagedacht over de kleuren van het appartement, wist Shaffner heel duidelijk hoe hij het wilde hebben. ‘Toen we Friends presenteerden, toonde ik een wit schaalmodel. De producent vroeg toen welke kleur het ging worden. En toen zei ik: ‘Ik denk dat we voor paars moeten gaan’. Iedereen was daar toen wel erg bezorgd over.’

Mysterie

Toch was iedereen om toen Shaffner het nieuwe schaalmodel inclusief paarse muren liet zien. ‘Kleur is zeer belangrijk voor de identiteit van de show. Als je Friends keek, zag je dat het paars was en bleef je kijken.’ En dat we bleven kijken, dat is inmiddels wel duidelijk. Al was het alleen maar om er achter te komen wat er nou precies achter die groene deur zat. Iets wat de productie bewust een lange tijd een mysterie wilde houden.

Rommelige kast

‘Een production designer moet indien mogelijk in de toekomst kunnen kijken. Dus toen we de deur in de gang plaatsten, zeiden we niet gelijk wat er achter de deur zat. Ik zei: ‘Laten we gewoon afwachten hoe de serie verloopt’. En opeens jaren later, nadat de deur al die tijd dicht had gezeten, maakten ze een hele aflevering over de rommelige kast van Monica.’ Zo… weten we dat ook weer!

Bron: Nu.nl | Beeld: Friends