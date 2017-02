7 x Valentijnscadeaus voor je Tinderliefde

Er worden vaak grapjes gemaakt over vrienden die volop gebruik maken van Tinder, maar toch ken jij wellicht ook wel iemand die via de dating app haar grote liefde ontmoet heeft. Hoe leuk is het dan ook om jouw Tinderliefde met Valentijn te verrassen met een cadeau met een knipoog?

Je kunt Valentijn misschien een commercieel gebeuren vinden en misschien doen jij en je liefde er helemaal niet aan. Maar toch is het leuk om met iets kleins aan te komen zetten, waarmee je laat zien dat je er tóch aan gedacht hebt. Een grapje, waarmee je heel wat lol en hilariteit teweeg kan brengen. Verras jouw Tinderliefde met een van onderstaande cadeaus, dan zit je sowieso goed!