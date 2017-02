Deze 7 ‘Boyfriends of Instagram’ wil je voor geen goud missen!

Terwijl jij door je Instagram-feed scrolt en de ena na de andere geweldige foto ziet langskomen heb je je misschien ook wel eens afgevraagd wie die foto’s eigenlijk maakt. Hoewel selfie’s immens populair zijn wordt er toch ook vaak gekozen voor een foto vanuit een ander perspectief zodat de outfit (waar toch best wel lang over is nagedacht) en het kapsel dat helemaal on fleek is, er perfect opstaan. Enter de insta-hubby.

Als eerbetoon aan al deze insta-hubby’s en insta-boyfriends die regelmatig als wandelend statief gebruikt worden door hun instafamous vriendinnetjes is de Facebook pagina (nee, geen Instagram pagina) Boyfriends of Instagram in het leven geroepen. In deze hilarische Facebook groep worden de beste foto’s gedeeld van mannen die zich in allerlei bochten wringen om die ene perfecte foto te maken.

Bekijk hieronder onze 7 favorieten. Heb jij nog geen genoeg van deze mannen? Check dan zeker de Boyfriends of Instagram-Facebook pagina!