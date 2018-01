5 redenen waarom het wél leuk is om in januari jarig te zijn

Eerlijk is eerlijk: januari is niet de allerleukste maand om je verjaardag te vieren. Vaak hebben mensen een drukke feestmaand achter de rug, waardoor een verjaardagsfeest een beetje te veel van het goede wordt. Toch zijn en er ook genoeg leuke dingen aan jouw geboortemaand…

Lees ook: De trends voor babynamen in 2018

1/ Crea bea

Weet jij wel raad met een stel kwasten of zet je binnen een mum van tijd een kunstwerkje in elkaar? Niet zo heel gek als je je bedenkt dat uit een studie van twee jaar geleden is gebleken dat de echte crea bea’s deze maand zijn geboren.

2/ Succesvolle baan

Natuurlijk zijn er heel veel dingen factoren die meespelen als het gaat om welke baan je uiteindelijk gaat beoefenen, maar uit onderzoek is gebleken dat mensen die in januari zijn geboren een grote kans hebben om dokter, accountant of makelaar te worden. En dat is niet niks!

3/ Atletisch

Wanneer je in januari bent geworden, was je vroeger vaak één van de oudste in je klas. Doordat je vaak wat verder bent qua ontwikkeling, blink je in de meeste gevallen ook wat meet uit qua sport. Al moet je het natuurlijk ook nog leuk vinden…

4/ Geboortebloem

Waar de andere maanden het moeten doen met slechts één geboortebloem, mag jij jezelf gelukkig prijzen dat je zowel de anjer als het sneeuwklokje hebt. De bloemen hebben verschillende betekenissen, waaronder hoop en schoonheid. Niet verkeerd dus.

5/ Goede voornemens

Iedereen begint de maand vol frisse moed en goede voornemens, waardoor er aan jouw verjaardag ook zeker pluspunten zittem. Vooral wanneer jouw familie en vrienden zich hebben voorgenomen om hun naasten dit jaar extra in de watten te leggen.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Libelle Beeld: iStock