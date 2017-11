10 dingen waar iedere treinreiziger zich aan stoort

Toegegeven: het openbaar vervoer is vaak sneller dan met de auto naar je werk pakken. Toch zijn er ook veel (!) iets minder fijne bijkomstigheden aan reizen met het boemeltje. Déze tien irritante dingen zijn een grote ergernis voor iedere treinreiziger. Herkenbaar?

De persoon naast je neemt te veel ruimte in

Heb je eindelijk een plekje weten te bemachtigen in de overvolle trein, komt er iemand naast je zitten die je helemaal tegen het raam aanduwt. Kwade blikken of een ouderwetse eyeroll; niets werkt. En dus ben je gedwongen de complete treinrit op één bil te zitten, met je gezicht zowat tégen het glas aan.

Er worden intens ruikende etenswaren gegeten

Er is een aantal dingen die je als treinreiziger gewoon beter niet kunt nuttigen. Komen ze: pindakaas, een patatje speciaal (die uitjes ruik je bij thuiskomst nóg) en een bammetje met salami. Niet oké.

Er worden té persoonlijke telefoongesprekken gevoerd

Natuurlijk, je kunt er niets aan doen als je moeder belt om te horen hoe je date is verlopen de vorige avond. Maar wat je wél kunt doen, is even wachten en later terugbellen. Want wij zitten dus níet te wachten op alle smeuïge details.

De persoon naast je leest ongegeneerd mee

Terwijl je rustig je krantje wilt lezen, merk je dat de persoon naast je zonder enige vorm van gêne rustig met je meeleest. Een blik op de krant werpen is prima, maar niets zo irritant als iemand die doet alsof de krant van hém is. Give me some space!

Oude mensen die boos worden wanneer je ze jouw zitplaats aanbiedt

Denk je beleefd te zijn, is het nóg niet goed. Opstaan voor een oudere meneer of mevrouw kan kennelijk ook al onbeleefd zijn – met een kwade blik en een beledigde oudere als gevolg. Hoe dan?

Iemand die naast je komt zitten terwijl er nog héél veel plek is

De hele coupé is leeg en jij bent de enige persoon die er zit. En dan komt er een medereiziger uitgerekend in de stoel náást je zitten. Er is toch ruimte genoeg? Onbegrijpelijk.

Iemand luistert muziek zonder oordopjes

Sinds we ons kunnen heugen, bestaan er al oordopjes of koptelefoons die prima geluid bieden. Waarom – we herhalen: wáárom – zou je dan muziek luisteren door de speakers van je telefoon? We zitten echt niet te wachten op jouw hitjes.

Iemand beschouwd zijn tas als medereiziger

Terwijl er nog maar weinig plek is in de trein, spot je een nog lege stoel. Ha! Wanneer je echter wilt gaan zitten, blijkt er een tas op te liggen. En de eigenaar van de tas? Die doet net alsof hij niet ziet dat je graag wilt zitten. Rude!

Stelletjes die hun voorspel in de trein laten plaatsvinden

Oké, er gaat niets boven de liefde en verliefd zijn is heerlijk. Maar wacht toch maar even met jullie uitgebreide zoensessies tot je thuis bent. De smakkende geluiden zijn vrij onsmakelijk.

Mensen die in willen stappen terwijl jij nog uit de trein moet

Hoe moeilijk is het om heel even te wachten tot iedereen uit de trein is? Soms zijn driftige reizigers zo hard aan het strijden om een zitplaats te bemachtigen, dat het zowat onmogelijk wordt om nog uit te stappen zonder overgelopen te worden. Geduld, mensen. Geduld.

