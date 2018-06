Zó wordt een orgasme een vanzelfsprekendheid

Klaarkomen is voor veel vrouwen niet vanzelfsprekend en dat is, op z’n zachtst gezegd, zonde. Maar de oorzaak zit vaker tussen onze oren dan tussen onze benen. Zo kom je wél (uit je hoofd).

De helft van alle Nederlandse vrouwen komt zelden tot nooit klaar tijdens seks. Dat is de uitkomst van een onderzoek van condoomfabrikant Durex, vorig jaar gehouden onder 1048 Nederlanders. Volgens Rutgers, het kenniscentrum op het gebied van seksualiteit, is het probleem iets minder omvangrijk. Uit hun cijfers blijkt dat zeker een kwart van de vrouwen zelden tot nooit een orgasme beleeft tijdens een potje seks. Hoe dan ook, de eindconclusie laat weinig te raden over: klaarkomen is voor veel vrouwen (en daardoor ook voor veel mannen) geen prioriteit tijdens de seks.

Als het je dus veel moeite kost om in bed een hoogtepunt te bereiken, weet dan dit: je bent niet de enige. Sterker nog: het lijkt soms wel alsof het heel normaal is voor vrouwen om geen hoogtepunt te bereiken. Mis poes. Want hoewel seks natuurlijk niet alleen draait om de finish, is een orgasme wél een extra beloning voor je harde werk in bed, een toetje, een ontlading. In je brein vindt een ware explosie plaats van stofjes als endorfine (gelukzaligheid), oxytocine (liefde en verbondenheid) en dopamine (genot), en precies dat maakt een orgasme zo fijn.

Gelukkig kan bijna iedere vrouw leren klaarkomen. De belangrijkste stap in dat proces? Van jezelf leren houden en je hoofd kunnen uitschakelen. We vroegen Ann Cuyvers, die het zelfhulpboek 12 orgasmes schreef, hoe het komt dat een orgasme een mission impossible lijkt en wat je daartegen doet.

Probleem: druk-druk-druk

‘Ik ren dagelijks van mijn werk naar de school van mijn kinderen, om daarna wonder boven wonder ook nog een verse maaltijd op tafel te toveren voordat ik snel, snel naar mijn avondstudie vertrek. Als ik weer op weg ben naar huis, voel ik me verplicht om nog even te polsen hoe het met die ene vriendin met liefdesverdriet gaat. Me-time heeft in mijn leven plaatsgemaakt voor het huishouden. Een uitgebreid bad is nu even afspoelen onder de douche en seks plan ik – met een beetje geluk – in op zondagochtend, een half uurtje voordat we op bezoek moeten bij m’n schoonouders. Met andere woorden: tijd om te genieten is er niet meer bij.’

Het advies

Ann Cuyvers: ‘Alle grote taken en verantwoordelijkheden die je op je neemt, hebben duidelijk de overhand gekregen in jouw leven. Ondertussen vergeet je de allerbelangrijkste taak: voor jezelf zorgen. Genieten, is ook superbelangrijk. Je moet dus leren om de rust en ruimte weer op te zoeken. Neem een dag vrij en besteed die vrije tijd echt aan jezelf. Neem een ontspannend bad – met scrub-, scheer- en crèmesessie – en beginnen eens in dat erotische boek. Voel je je sexyer dan ooit in dat nieuwe lingeriesetje? Trek die dan weer eens aan! Zet je smartphone uit en doe vandaag gewoon een keer alleen wat jíj wilt.

Spreek ook met je partner af dat jullie een hele avond samen doorbrengen, met alleen aandacht voor elkaar. Praat over de dingen die jullie missen in jullie seksleven, over je fantasieën, over wat je lekker vindt. Duik daarna vroeg het bed in – om de daad bij het woord te voegen dus. Ten slotte is het belangrijk om van die qualitytime een gewoonte te maken. Jij bent baas over je leven, je ritme, je lichaam. Laat dat niet langer aan anderen over en pak de regie terug over je eigen leven. Geniet wat meer.’

