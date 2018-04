Onderzoek: zo veel jaar na het jawoord zijn koppels het gelukkigst

Aan het begin van een nieuwe relatie voel je je vaak op en top gelukkig, maar er kunnen ook nog een hoop onzekerheden meespelen. Het is dan ook niet het moment waarop koppels het gelukkigst zijn in hun relatie; volgens onderzoekers zou dit pas jaren na het jawoord zijn. Zo’n twintig jaar, om precies te zijn.

Lees ook: Heftig: deze film brengt de hedendaagse liefde in beeld en staat op Netflix

Dacht je dat het begin van je huwelijk de beste tijd is die jullie als koppel gaan beleven? Volgens onderzoek – dat gepubliceerd staat in het vakblad Social Networks and the Life Course – zou je iets meer geduld moeten hebben.

Samen dingen ondernemen

Onderzoekers van de universiteiten Pennsylvania State en Brigham Young namen data van 2.034 getrouwde koppels onder de loep, met het oog op het geluk door de jaren heen. Hieruit blijkt dat de tevredenheid over het huwelijk de eerste twintig jaar geleidelijk afneemt, maar het daarna stabiliseert. Dat zou bovendien het moment zijn dat koppels weer meer samen ondernemen.

Het wachten waard

Volgens de wetenschappers zouden getrouwde koppels elkaar na vele jaren meer gaan waarderen, waardoor beide personen in de relatie meer tevreden zouden worden. ‘Er is veel blijheid, de interactie is hoog en de onenigheid neemt af’, aldus het onderzoeksteam. De beste dingen zouden het dan ook waard zijn om op te wachten, zegt Harry Benson – verbonden aan de Britse Marriage Foundation (maar niet betrokken bij dit onderzoek) tegen The Times. ‘Het idee dat gehuwde koppels elkaar steeds meer kwalijk gaan nemen naarmate de jaren verstrijken is een mythe.’

Bron: GVA.be | Beeld: iStock