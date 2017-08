Zo ben jij de perfecte huwelijksgast

Het bruiloftsseizoen is in volle gang en dus delen wij 10 do’s en don’ts voor de minste hoofdpijn en de meeste lol.

Lees ook: Zó bepaal je het juiste bedrag voor een huwelijkscadeau

Do: RSVP

Doe jezelf en het bruidspaar een lol en reageer zo snel mogelijk schriftelijk op de save-the-date aankondiging, dan wel de officiële uitnodiging. Het paar zit namelijk met smart te wachten tot ze een exact aantal gasten weten voor het boeken van catering. Zelf ben je ook beter af als je vroeg besluit om wel of niet te gaan. Hotels of tickets naar een trouwlocatie in het buitenland zijn dan nog het meest betaalbaar.

Don’t: Hardop klagen

Smerig eten, een slechte speech of afschuwelijke trouwjurk. Observeer en slik het in. Onthoud dat het stel maanden van voorbereidingen en soms tienduizenden euro’s heeft besteed om dit ‘de mooiste dag van hun leven’ te maken.

Do: Platte schoenen mee

Een half uur na de eerste dans beginnen zelfs de mooiste Louboutins te knellen en is het heel gebruikelijk in een sandaaltje of ander flatje te glijden.

Don’t: Posten op social media

Het is not done om beeld van het huwelijk en van de bruid in het bijzonder op social media te delen voordat de bruid dit zelf heeft kunnen doen. Tegenwoordig geeft het bruidspaar vaak van tevoren aan wat zij wenselijk vinden: Niets posten of juist zoveel mogelijk posten en dan het liefst onder de eigen huwelijkshashtag.

Do: Ouders feliciteren

Informeer van tevoren even naar de (stief)ouders-situatie: Leven ze allemaal nog? Zijn ze betrokken? En zorg er vervolgens voor dat je ze allemaal de hand schudt. Ouders onthouden dat altijd.

Don’t: Afscheid nemen

Ga je voor het einde van de avond naar huis, kies er dan voor om geruisloos te vertrekken. Oftewel doe de ‘Houdini’ in plaats van het feestende echtpaar storen om gedag te zeggen. Het lijkt aardiger, maar het feit dat jij vroegtijdig afhaakt kan best een domper op de feestvreugde zijn.

Do: Op tijd komen

Een trouwerij is geen partijtje om fashionably late op te komen dagen. Voor een huwelijk is op tijd zijn zelfs eigenlijk al en beetje laat. 15 minuten voor de aanvangstijd is perfect.

Don’t: Het bruidspaar claimen

Het kan best zijn dat je op een bruiloft terecht komt waar je bijna niemand kent. Toch is het niet de bedoeling dat je al te lang het bruidspaar bezet houdt. Zij doen dit (waarschijnlijk) maar een keer en willen het met zoveel mogelijk mensen delen.

Do: Stuur een kaartje

Om te feliciteren, om te bedanken of allebei. Als je echt een goede beurt wil maken, stuur je beide ouders ook een kaartje. Een foto die je zelf op het huwelijk hebt gemaakt, kun je heel simpel via apps als Hallmark of Greetz laten versturen als wenskaart. Makkelijk punten scoren.

Don’t: Teveel drinken

Tikkeltje tipsy is gezellig, maar stomdronken op een huwelijk een grote no-no. De combinatie van een dag gratis alcohol, emotionele momenten en een disco-dj tot besluit kan nog weleens tot gênante taferelen leiden. Zet het daarom niet gedachteloos op een zuipen, maar bouw een drankstrategie in. Door ieder glas alcohol af te wisselen met een glas water en weg te blijven van shotjes kom je waarschijnlijk heel keurig, maar toch niet al te nuchter de avond door.

Wil je niets meer missen van Flair deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10 x Flair voor 10 euro!

Beeld: Shutterstock