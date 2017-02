Zien: Legendarische zwijmelscènes

Het kijken naar romantische komedies is wat ons betreft áltijd een goed idee. Maar als er een dag is die vraagt om het kijken van zoetsappige films en urenlang zwijmelen bij de liefdesscènes, dan is het natuurlijk Valentijn.

Omdat wij de slechtse niet zijn, delen we vandaag daarom een héle fijne verzameling van de meest romantische scènes uit je favoriete romkoms. Denk bijvoorbeeld aan When Harry met Sally, The Notebook en natuurlijk 10 things I hate about you. Dit zijn al je lievelingsfilms op een rij!

Swoon…

