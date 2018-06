7 dertigers over hun veranderde seksleven: ‘Seks is nu iets van óns’

Het leven begint na the big 3-0, zeggen ze weleens. Maar geldt dat ook voor je seksleven? Zeven dertigers vertellen.

Samen delen

Caroline (36): ‘Hoewel ik dat vroeger niet besefte, zijn mijn redenen om seks te hebben met het ouder worden veranderd. In mijn vorige relaties draaide het meer om hem: wat vindt hij lekker, hoe vindt hij me het mooist, wanneer gaat hij klaarkomen? Nu zie ik seks als iets van óns. Een intiem moment dat we samen delen en waar we ook allebei van mogen genieten.’

Intenser

Sarah (30): ‘Eén woord: liefde. Ik heb dit jaar de man van mijn leven aan de haak geslagen. Seks met iemand van wie je echt houdt, voelt heel anders dan casual seks, wat toch vaker voorkomt in je twenties.’

Zelfliefde

Maartje (32): ‘Het spreekt voor zich dat meer ervaring ook betere seks betekent. En dan gaat het niet per se om het aantal jaren, avonturen of bedpartners. Voor mij draait het meer om de ervaring met mezelf. Als dertiger weet ik op alle vlakken beter wat ik wil, waar ik van hou en vooral wie ik ben. Ik ken mijn eigen lichaam ook veel beter dan toen ik nog twintig was. Ik weet hoe het werkt en heb ervan leren houden. Dat is voor mij het grote verschil. Sinds ik meer van mijn eigen lichaam hou, hou ik ook meer van seks. Dat betekent niet dat ik ook meer seks heb, maar wel dat ik er meer van geniet.’

Minder actie

Janneke (35): ‘Om eerlijk te zijn: ik heb veel minder seks dan toen ik een twintiger was. Maar dat vind ik niet per se een negatieve ontwikkeling. Er is minder actie, maar ik ga er veel bewuster mee om. Ik kan er ook over praten met mijn man; vroeger deed ik maar wat. Wel op een leuke en leerzame manier natuurlijk, maar seks heeft toch een andere, diepere dimensie gekregen.’

Nuchtere blik

Liselotte (33): ‘De kans dat je als dertiger al een tijdje in een vaste, stabiele relatie zit, is groot. Ik merk dat je in zo’n relatie gewoon beter weet wat je van elkaar moet en mag verwachten. Ook in bed. Je bent eerlijker over zowel de goede als de minder goede punten. Soms werkt dat in je voordeel, soms zorgt dat voor een dipje in je seksleven. That’s life. Ik streef niet meer naar die onbereikbare, vurige passie waar ik als twintiger hopeloos naar op zoek was. Dat maakt je alleen maar onrustig en ongelukkig. De grote romantiek zoals in films is gewoon niet echt. De realiteit is dat je op een bepaald moment meer belang hecht aan dingen als stabiliteit, begrip en steun. Dat accepteren heeft mij rust gegeven.’

Vooronderzoek

Isabelle (36): ‘Ik was een laatbloeier. Pas op mijn 23e had ik voor het eerst seks. Sinds ik dertiger ben, is er meer passie in mijn leven. Het lijkt wel alsof ik verloren tijd wil inhalen. En juist omdat ik er later aan ben begonnen, sta ik vrij snel op mijn strepen als het op mijn bevrediging aankomt. Dat werpt nu zijn vruchten af. Ik heb ook veel meer gemasturbeerd dan de gemiddelde twintiger, neem ik aan. Ik ken mijn vagina door en door en dat helpt natuurlijk.’

Seksueel wezen

Bea (35): ‘Of mijn seksleven op fysiek vlak erg is veranderd, betwijfel ik. Hoe ik me voel bij mijn eigen seksualiteit, is daarentegen een wereld van verschil vergeleken met vroeger. Terwijl ik me als twintiger nog in wijde truien verstopte en vooral niet wilde opvallen, durf ik nu te pronken met mijn vrouwelijkheid en sensualiteit. Ik ben trots op mijn vrouwelijke vormen, de kracht die ik uitstraal en de sexy vibe die dat met zich meebrengt. Ik ben een seksueel wezen en dat mag iedereen weten.’

