Yvonne wordt geteisterd door haar wraakzuchtige ex: ‘Al vier jaar ben ik mijn kinderen kwijt’

Twaalf jaar lang is Yvonne getrouwd geweest met haar ex-man, met wie ze twee kinderen heeft. Goed contact en een fijne omgangsregeling hebben ze niet. Integendeel: ‘Hij heeft mij jarenlang geïsoleerd en bij jeugdinstanties zwart gemaakt. Doordat een van deze systemen niet aan waarheidsvinding doet, worden mijn kinderen en ik al jaren systematisch van elkaar vervreemd.’

Op 35-jarige leeftijd leerde Yvonne haar ex-man kennen via een blind date. ‘Het was een knappe man met een goede baan, naar eigen zeggen een ‘high flyer’ bij Shell’, vertelt Yvonne. ‘Er was een klik. We zijn vrij snel gaan samenwonen en een jaar na de eerste ontmoeting trouwden we op Bali. Ik had wel eerdere relaties gehad, maar nooit de vader van mijn kinderen ontmoet. Hij leek mij uitermate geschikt.’ En zo geschiedde: samen kregen ze een dochter (14) en een zoon (12).

Vanaf dat moment ging het van kwaad tot erger; Yvonnes ex gebruikte de ‘gaslighting’-methode om haar geestelijk gek te maken. ‘Dat is heel geleidelijk gegaan; gaandeweg ging hij me steeds meer vertellen en aanpraten. Zo heb ik heel lang geloofd dat ik manisch depressief was en borderline had. Hier ben ik ook jarenlang ten onrechte voor behandeld. Ik slikte ontzettend veel medicijnen, het leken wel drugs. Ik werd er kaal van en raakte mezelf volledig kwijt.’

Zijn bezit

Haar ex zag Yvonne niet als zijn vrouw, maar als zijn bezit. ‘Voor de buitenwereld waren we het ideale plaatje; we werden ook weleens een koningspaar genoemd’, vertelt ze. ‘Hij was een aantrekkelijke man, we hadden allebei academische titels en een goede baan, en ga zo maar door. Hij had een totaal ander gezicht en isoleerde mij. Tijdens ons huwelijk had hij zelfs eens een hacker ingehuurd om mij te controleren, ik was echt zijn poppetje.’ Als Yvonne tegen hem zei dat ze hem wilde verlaten, begon hij met dreigen. ‘Dan zei hij dat hij ervoor zou zorgen dat ik mijn kinderen nooit meer zou zien en hij ze zou ontvoeren naar Mexico, waar hij is opgegroeid. Hij zou tegen iedereen zeggen dat ik gestoord was, me financieel kapot maken en daarmee doorgaan totdat ik zelfmoord zou plegen.’

‘Maak er maar een eind aan’, zei hij dan

Yvonne werd niet alleen psychisch geteisterd door haar toenmalige man, hij was ook erg gewelddadig. ‘Hij sloeg me niet, maar hij heeft tot twee keer toe geprobeerd om al mijn medicijnen – van lithium tot antidepressiva – in één keer in mijn mond te stoppen. ‘Maak er maar een eind aan’, zei hij dan. Eén keer deed hij dit zelfs in het bijzijn van mijn kinderen.’ Haar kinderen ziet Yvonne inmiddels niet meer. ‘Vanaf 2014 mocht ik ze alleen onder toezicht zien, sinds afgelopen oktober is alle contact verbroken. Ze zijn jarenlang gebrainwashed door hem en lijden aan ouderverstoting.’

Rechtszaak

De dreigementen zijn nog altijd niet opgehouden, dat maakt haar wel bang. ‘Maar als je een vrouw alles afneemt – vooral haar kinderen, wat heb je nog te verliezen? Mijn kinderen zijn mijn alles, ik ben gek op ze.’ Op vrijdag 25 mei staat Yvonne tegenover haar ex-man in de rechtszaal en in de tussentijd wil ze haar verhaal zo veel mogelijk verspreiden. ‘Vrouwen worden in dit soort situaties vaak niet geloofd, daar moeten we voor vechten. Jaarlijks verliezen in Nederland naar schatting 15.000 kinderen één van hen ouders door ouderverstoting.‘

Volgens Yvonne heeft het allemaal met de macht te maken die mannen met enorm veel geld hebben. ‘En wat er vaak gebeurt in dit soort zaken, is dat er allereerst een inschattingsfout wordt gemaakt door instanties die hier bijna nooit op terugkomen. Ze zien een kalme, beheerste man met een goede baan en een vrouw met een psychiatrisch verleden die volledig in paniek is. Dat schetst een verkeerd beeld, maar vaak wordt er niet terug gekomen op foute beslissingen die eerder zijn gemaakt.’

Tot de dood ons scheidt

Yvonne heeft haar verhaal van kop tot staart beschreven in het boek Tot de dood ons scheidt: ‘Het is een weergave van hoe ik dit de afgelopen jaren heb ervaren.’ Daarnaast geeft ze lezingen over alles wat ze heeft meegemaakt en zet ze zich in voor mensenrechten. Benieuwd naar het boek? Dat kun je hier bestellen.

Beeld: iStock