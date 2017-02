YES! De nieuwste datingapp focust zich op alle dingen die je haat

Een online datingapp draait altijd om één ding: een partner vinden die niet enkel aantrekkelijk is, maar ook nog eens dezelfde interesses heeft als jou. Het leuk vinden van sporten, Star Wars en puppy’s kan wel zorgen voor een tijdelijke gespreksstof, maar dat positieve gedoe kan al snel saai worden. Welkom ‘Hater’, de nieuwste datingapp om al je haat met elkaar te delen.

Sommige memes grappen wel eens dat de beste vriendschappen ontstaan als je dezelfde persoon haat, maar blijkbaar geldt dat nu ook voor relaties. CEO Brendan Alper vertelde tijdens een interview dat ‘Hater‘ eerst een grap was, maar dat hij dan toch besloot om de datingapp te ontwikkelen. En zeg nu zelf, wat is er leuker dan te klagen en te zagen over de dingen waaraan je een hekel hebt met een persoon die er net hetzelfde over denkt? Juist ja, niets.

Zuurpruim

Een datingapp is natuurlijk geen datingapp als er niet geswiped kan worden, dus Hater lijkt alleszins een beetje op Tinder. Wanneer je je aanmeldt op de app, krijg je enkele onderwerpen voorgeschoteld die je naar links of rechts moet vegen. Hater bevat meer dan 2000 onderwerpen – jullie zullen dus zeker iets gemeen hebben – waaronder Donald Trump, selfies en mensen die traag wandelen. Binnenkort dus geen overdreven biografieën meer met afgezaagde quotes en tientallen ‘likes’, maar zuurpruimen die verliefd worden door gemeenschappelijk haat. Zooo romantisch!

De eerste versie van de app wordt al sinds december getest in New York en door het grote succes zal Hater vanaf 8 februari over de hele wereld te downloaden zijn. Net op tijd voor alle Valentijn-haters!

Lees ook: