Bevestigd: er komt nóg een seizoen van ‘Temptation Island’ aan

Kon jij je geluk niet op toen ‘Temptation Island VIPS’ werd aangekondigd? Dan hebben we nu nóg meer goed nieuws voor je, want we kunnen ons over een tijdje óók opmaken voor een elfde seizoen van de populaire serie.

Het Vlaamse VIJF en het Nederlandse RTL hebben opnieuw de handen ineen geslagen om een gloednieuw seizoen van ‘Temptation Island’ te produceren. Momenteel wordt er gezocht naar koppels die de ultieme relatietest aan durven gaan; hier kun je je aanmelden. In het voorjaar van 2019 kunnen we de nieuwe afleveringen verwachten.

Seizoen 10

Het afgelopen seizoen van ‘Temptation Island’ bestond uit maar liefst 16 afleveringen waarin we de ene na de andere relatie hebben zien stranden; alleen Vanessa en Jeremy hadden het avontuur overleefd. Tim was met stip de meest besproken deelnemer van het seizoen; het programma werd dan ook niet voor niets op een gegeven moment ‘Timtation Island’ genoemd. Kan het seizoen dat in 2019 uitkomt hieraan tippen? Eén ding is zeker: wij kunnen niet wachten!

