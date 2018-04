Yes! Er komt héél snel een nieuw seizoen van ‘Temptation Island’

Fans van ‘Temptation Island’ kunnen hun hart ophalen. Dat het einde van het huidige seizoen bijna in zicht is, betekent namelijk niet dat we het programma lang gemist hoeft te worden. Integendeel: de presentatoren zijn al onderweg naar Mexico voor de opnames van een gloednieuw seizoen.

Hoewel het huidige seizoen van ‘Temptation Island’ zich afspeelt in Thailand, trekken de koppels en verleiders in het volgende seizoen naar Mexico. Hier moeten ze geloven aan de ultieme relatietest.

Nieuwe gezichten

Het nieuwe seizoen van het razend populaire programma wordt gepresenteerd door Kaj Gorgels en Yolanthe Sneijder, wat betekent dat Rick Brandsteder en Annelien Coorevits plaats hebben moeten maken voor twee nieuwe gezichten. Dat is niet de enige verandering; de nieuwe reeks afleveringen zal niet uitgezonden worden op RTL5, maar exclusief te zien zijn voor Videoland-abonnees.

Vanaf wanneer het programma precies te zien is? Markeer 7 juni maar in je agenda, want dan kun je weer genieten van je guilty pleasure.

