YES! Er komt een ‘All you need is love’-film en déze acteur speelt de hoofdrol

Fedja van Huêt gaat een hoofdrol spelen in de All You Need Is Love-film die er aan komt. Hij zal de rol spelen van de op Robert ten Brink geïnspireerde Dr. Love, maakten producent NL Film en distributeur Dutch Filmworks donderdag bekend.

Naast Van Huêt spelen ook Bracha van Doesburgh en Rop Verheijen een grote rol in de komische liefdesfilm. Met deze namen zijn de eerste acteurs bekend die meewerken aan het bijzondere ensemble-project van Will Koopman. De opnames zijn inmiddels gestart.

Verdwijning

In de film verdwijnt Dr. Love aan de vooravond van de befaamde kerstspecial. Hij is na het overlijden van zijn vrouw zijn geloof in de liefde kwijt geraakt en vlucht zonder dat zijn redactie het weet naar de Schotse hooglanden voor een wandeltocht ter nagedachtenis aan zijn geliefde. Ondertussen zoeken zijn producer Olav, assistent Japie en voltallige redactie wanhopig naar een nieuwe host.

December 2018

Kijkcijferhit All You Need Is Love vormt de inspiratiebron voor deze Nederlandse speelfilm, die vanaf december 2018 te zien is in alle bioscopen. Paula van der Oest is verantwoordelijk voor het scenario. Job Gosschalk zou het project eerst regisseren, maar zag hiervan af na onthullingen over zijn seksuele wangedrag.

Tekst & beeld: ANP