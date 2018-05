6 soorten vriendinnen waarvan je afscheid neemt naarmate je ouder wordt

Sommige vriendschappen zijn niet voor altijd en dat is oké. Vooral tijdens je twintiger jaren lijkt het wel alsof de kaarten opnieuw geschud worden. Dat komt omdat je jezelf beter leert kennen en dus ook beter weet wat je zoekt in vriendschappen. Neem jij afscheid van bepaalde vriendschappen? Dat hoort simpelweg bij volwassen worden.

Je hebt vriendinnen die je kent vanaf dag één en de meiden van je studie zonder wie je geen dag door komt. Je hebt een bestie met wie je altijd gaat chillen en een bestie die altijd aan het reizen is. Met sommigen ben je opgegroeid, andere heb je tijdens je studie leren kennen. De tijd vliegt voorbij en je bent ‘volwassen’ aan het worden. Je leert jezelf beter kennen, maar ook je vrienden en je niet-vrienden. Eén van de grootste tekenen van volwassen worden is de vriendschappen die je verbreekt in je twintiger jaren.

Liever kwijt dan rijk

Misschien had je op de middelbare school wel een grote vriendengroep. Van teamleden van je sportclub tot aan klasgenootjes. Tijdens je studie werd je vriendenkring al wat kleiner en vond je een paar mensen met wie je graag tijd doorbracht. Van kopjes koffie tot aan nieuwe avonturen op zaterdagavond, je had je vaste mensen waarmee je omging. Gaandeweg ontmoette je ook vrienden met wie je beter af bent zonder. Je hield van hun gezelschap en van jullie herinneringen, maar uiteindelijk realiseerde je je dat ze niet het best voor je waren. Tegelijkertijd ontmoette je ook een paar goede vriendinnen die met plezier hun plekje innamen. Het verbreken of afscheid nemen van vriendschappen is nooit leuk, maar deze zes typen vriendinnen ben je liever kwijt dan rijk.

1. De kleinzielige vriendin

We hebben allemaal zo onze kleinzielige momenten, maar deze vriendin wil je graag achter je laten op weg naar je volwassen leven. Dit is de persoon in je team die alles moeilijker maakt en gewoon niet eenvoudig kan zijn. Deze vriendin is passief-agressief en de veroorzaker van indirecte drama, over dingen die eigenlijk het moment van de dag niet waard zijn. Deze vriendin ademt negatieve energie. Want weet je nog dat je vergeten was om haar te sms’en over die koffiedatum? Deze meid is op haar teentjes getrapt, negeert je en praat achter je rug om uit pure wrok. De waarheid is dat deze vriendschappen een verspilling van je tijd zijn. Een wrok koesteren is nooit goed, je wilt je juist omringen met VVB’s: Vriendinnen Vol Begrip.

2. De jaloerse vriendin

Deze vriendin kom je waarschijnlijk vooral tegen tijdens je studie. Het is de vriendin die je ideeën kopieert en opeist als de hare, zonder je enige eer te geven. Ze is geërgerd wanneer je succesvol bent of een relatie hebt, omdat je ze je altijd wil zien en voelt zich snel gepasseerd. Dit soort vriendschappen zijn niet comfortabel, want als je vooruit gaat, voel je je schuldig omdat je dit meisje achterlaat. Je streeft haar letterlijk voorbij. Je wilt je ambities en prestaties met je vrienden kunnen delen, en niet dat iemand ze als een bedreiging ziet. Je bent een goal digger en nu ook nog eens volwassen.

3. De drama queen

Er komt een punt in je leven -hopelijk in je twintiger jaren- dat je denkt: ik ben te oud voor dit middelbare school gedoe. En dan is er die ene vriendin die juist van drama op middelbare school-niveau houdt. Zij is degene die onnodige stress in jouw leven veroorzaakt, degene die floreerde bij de kliekjes van de middelbare school en zich niet hebben gerealiseerd dat de echte wereld niet op kliekjes draait. Je komt tijdens deze jaren genoeg uitdagingen en obstakels tegen en je hebt niemand nodig die extra drama in je leven brengt.

4. De negatieve vriendin

Volgens Negative Nancy is het glas altijd half leeg. En het gras bij de buren altijd groener. En eindigt ieder spontaan idee geheid in drama. Jij wilt vooruit, maar zij drukt de stemming omlaag. Ze steekt je aan met haar negatieviteit en je wordt chagrijniger en pessimistischer. Dit kost energie en is op den duur doodvermoeiend. Wanneer je ouder wordt, besef je vanzelf dat je je moet omringen met positieve mensen. Het leven wordt vermoeiend wanneer je er continu aan twijfelt. Terwijl je zo veel dromen hebt om na te jagen. Om deze dromen na te jagen heb je positieve vrienden nodig.

5. De claimerige vriendin

Ze weet haar eigen weg niet en daarom neemt ze de jouwe. Terwijl volwassen worden juíst draait om het vinden van je eigen weg. Op jouw weg is deze vriendin je schaduw. Je ervaringen en successen wil je graag delen, maar je wilt ook je eigen leven leiden. Het is heus fijn om een sidekick te hebben, maar je wilt niet continu iemand in je personal space.

6. De oppervlakkige vriendin

Wanneer je ouder wordt, bestaat de kans dat jij en je vriendinnen uit elkaar groeien. Létterlijk, want jullie gaan bijvoorbeeld studeren in een andere stad. Dat worden vriendinnen waarmee je in contact blijft, reisjes boekt en die je nieuwe huisje komen bezichtigen. Maar je hebt ook de oppervlakkige vriendin, die steeds afzegt wanneer jullie afspreken. Deze vrienden kun je waarschijnlijk het beste achterwege laten. Je groeit uit je eenzijdige vriendschappen en wilt je tijd niet verspillen. Deze vriendin stelt altijd teleur, maar hey, daar tegenover staan zoveel nieuwe vriendinnen die er wel voor je zijn. Waar zou je zonder hen zijn?

