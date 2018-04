Wil je een extra bijzondere en alternatieve bruiloft? Dit zijn de trends

Is jouw grote liefde op z’n knieën gegaan of stapt jouw beste vriendin in het huwelijksbootje en vind je het maar al te leuk om je te bemoeien met de voorbereidingen? Als het geen standaard bruiloft moet worden, zijn dít de trends die je niet mag missen.

Lees ook: Met deze collectie kun je binnenkort trouwen op comfortabele sneakers

Heb je binnenkort een bruiloft die je moet plannen? Dan zijn Pinterest en Instagram je beste vrienden. Of het nou om de aankleding, je kapsel of het eten en drinken gaat: op deze social media vind je een flinke dosis inspiratie.

Veel groen

Hoe meer planten en bloemen, hoe beter. Dat geldt niet alleen in je interieur, maar ook als het op je bruiloft aankomt. Vul de tafels met vaasjes, voorzie de hoeken van de kamer van grote planten en hang boeketten aan de muur. Wel zo sfeervol!

Foodtrucks

Anno 2018 is het niet meer vanzelfsprekend om een viergangendiner te organiseren en urenlang met dezelfde gasten aan één tafel te zitten (lees: geen ongemakkelijke momenten meer!). Ga in plaats daarvan voor een festival-achtig feest met de nodige foodtrucks. Zo kunnen de gasten lekker rondlopen en proeven van al het aanwezige lekkers.

Unieke omgeving

Wil je niet trouwen in een standaard zaaltje? Kies dan voor een romantische buitenlocatie – op het strand, bijvoorbeeld, als het weer het toelaat – of ga voor een boho-gevoel door het feest te organiseren in een grote tent.

Een bericht gedeeld door Organic-Concept (@organicconcept) op 9 Jan 2017 om 2:15 (PST)

Cadeautjes

Bij de meeste bruiloften krijgen de gasten een kleinigheidje mee naar huis om ze te bedanken voor hun komst. Maar de laatste trend op het gebied van die kleine cadeautjes is om ze steeds origineler en persoonlijker te maken. Geef je gasten dus iets mee naar huis dat niét linea recta in de prullenbak belandt!

Bron: HLN.be | Beeld: iStock