Waarom je je partner nooit zou moeten negeren

Als je ruzie hebt met je partner, wéét je dat het ’t beste is om erover te praten. In de praktijk gaat het er soms anders aan toe en negeer je hem uit boosheid. Denk er in het vervolg echter beter over na, want niet alleen je relatie maar ook je eigen gezondheid zou eronder kunnen lijden.

In eerste instantie lijkt het negeren van je partner wellicht onschuldig – zolang je het niet te lang doet. Op het gebied van je relatie is dat misschien ook zo, maar als het op je eigen gezondheid aankomt zou het stijve, gespannen spieren en een slechte rug als gevolg kunnen hebben. Daarnaast zou je volgens onderzoekers van de University of California er een (te) hoge bloeddruk aan over kunnen houden, zo ontdekten ze na een onderzoek van twintig jaar.

Goedmaakseks

Wat mannen betreft: bij hen ligt het risico op gezondheidscomplicaties hoger wanneer ze hun partner negeren. ‘Onze onderzoeksresultaten geven een nieuwe dimensie weer in wat emoties met het menselijk lichaam doen’, aldus onderzoeker Robert Levenson. ‘Daaruit blijkt dat bepaald gedrag kan voorspellen hoe je gezondheid er over een aantal jaar uitziet. Wil je gezond blijven, dan wordt het tijd om spelletjes achterwege te laten. Al mag goedmaakseks daar niet onder worden gerekend.’

Bron: Beautify