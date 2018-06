Vuurwerk in ‘Temptation Island VIPS’ zorgt voor nieuwe spanningen

Vanaf vandaag kun je de eerste twee afleveringen van Temptation kijken op Videoland. En daar leren we dat er een nieuw element is toegevoegd aan het programma. Vuurwerk brengt namelijk extra spanning voor de deelnemers.

En nee, deze keer is het totaal niet om iets te vieren. Dit vuurwerk wordt namelijk afgestoken op het andere eiland als een van de VIPS een regel heeft overtreden. Wat het extra onheilspellend maakt, is dat je niet weet wíe er de mist in is gegaan en in welke mate. Het kan vreemdgaan zijn, maar als dansen met een verleider al te ver gaat volgens de regels, klinkt er ook dan een knal.

Aflevering 3

In aflevering 2 kondigen presentatoren Kaj en Yolanthe deze nieuwe feature aan en in de derde aflevering is te zien hoe dit vuurwerk al twee keer achter elkaar afgaat. En dat is behoorlijk schrikken voor de deelnemers… Het belooft een extra level van spanning en hee, wie is daar nu niet gevoelig voor?

Bron: Cosmopolitan | Beeld: Temptation Island VIPS (RTL)