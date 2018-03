Heb jij een vriendin die jou continu kopieert? Zó los je het op

Natúúrlijk, iedereen heeft weleens een vriendin die hetzelfde truitje koopt, dezelfde nagellak draagt, hetzelfde schilderij scoort voor boven de bank, of ook nét die tuinset bestelt die jij op het oog had. Jullie hebben mogelijk dezelfde smaak, mede daardoor zullen jullie ook zo goed met elkaar op kunnen schieten, maar waar ligt de grens? Want een vriendin die jou kopieert is incidenteel niet erg, maar structureel kan dat bijzonder vervelend zijn, niet?

Lees ook

Vrouwen met deze sterrenbeelden zijn de beste vriendinnen die er bestaan

Vierstappenplan

Het kost namelijk best wat energie en moeite om je eigen stijl, persoonlijkheid en identiteit te vinden. Sommige mensen vinden dat zelfs zó’n ding, dat het ze makkelijker lijkt om iemand anders’ stijl na te bootsen. Als dit inderdaad betrekking heeft op een goede vriendin, kun je hier iets aan doen zonder dat jullie vriendschap een onherstelbare deuk oploopt, zo meent onderzoekspsycholoog Dr. Peggy Drexler uit New York. Volg daarvoor de volgende vier stappen.

1. Wees eerlijk tegen jezelf: kopieer jij jouw vriendin ook?

Het is normaal dat twee mensen die veel met elkaar omgaan onbewust de neiging hebben om elkaar te spiegelen. Als je “super close” bent samen, zou het ook zo kunnen zijn dat je vriendin óók nadoet, zonder dat je dat doorhebt, aldus Drexler. Zij raadt aan om bij jezelf na te gaan of het kopiëren aan beide kanten gebeurt en dat jullie elkaar zien als inspiratiebron. Dan is er namelijk niets aan de hand en bewonderen jullie elkaar gewoon en komt het écht neer op het hebben van dezelfde smaak.

2. Ontdek of het iets is dat je kunt negeren

“Als je een vriendin hebt die jou er altijd fantastisch uit vindt zien, maar die zelf minder zeker is over haar eigen stijl en moeite heeft om een mooie look uit te kiezen, dan is het het waard om te bedenken of je niet gewoon met haar kopieergedrag kunt leven”, aldus de psycholoog. Je moet het kopiëren afwegen tegen alle leuke dingen van jullie vriendschap en voor jezelf bepalen wat zwaarder weegt en wat je het meest waard is.

3. Zoek naar manieren om het kopiëren te voorkomen als je er écht van baalt

Wanneer het een gewoonte is dat je vriendin vraagt waar je die ketting of dat leuke truitje vandaan hebt en daarna bijna altijd eenzelfde exemplaar koopt, kun je andere antwoorden gaan geven. “Zeg bijvoorbeeld dat je vergeten bent waar je iets gekocht hebt of dat je het uit een tweedehands zaakje hebt.

Uiteraard kun je haar ook – voorzichtig – aanbieden om haar te helpen met het vinden van een eigen stijl. “Laat haar weten dat jij daar heel erg veel energie en tijd in gestopt hebt en dat je haar best wat tips kunt geven over hoe ze dat voor zichzelf kan doen”, aldus Drexler. Ook kun je haar wijzen op bijvoorbeeld Instagramaccounts van een persoon of merk dat je leuk vindt, zodat zij daar ook inspiratie kan opdoen, in plaats van in jouw kledingkast.

4. Als niets werkt: wees eerlijk, maar wel aardig

Neem je vriendin apart voor een een-op-een-gesprek (vermijd dus een interventie met meerdere vriendinnen) en probeer het onderwerp zo goed als je kunt – zonder haar of haar persoonlijkheid direct te veroordelen – aan te snijden. Als ze ontkent dat ze je nadoet en jou beschuldigt dat je haar kopieert, zou je misschien moeten gaan twijfelen aan de vriendschap. Maar als je haar in verlegenheid brengt en ze kwetsbaar reageert, is er hoop en bestaat er zeker kans op ene goed gesprek met (hopelijk) goede resultaten voor de toekomst.

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts € 10.

Beeld: iStock, Giphy