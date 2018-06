Dat belooft wat: ‘dít is de vreemdganger in Temptation Island VIPS’

‘Temptation Island VIPS’ moet nog van start gaan, maar dat betekent niet dat de geruchtenmolen niet al begonnen is met draaien. Want wie gaan de ultieme relatietest overleven? En welke bekende koppels gaan het lastig krijgen in Mexico?

Eerder werden we al lekker gemaakt met promofilmpjes van de verleiders en verleidsters, later volgden de eerste beelden van het nu al veelbesproken programma. Hierop was te zien hoe een van de deelnemers het wel héél gezellig had onder de lakens, maar wie dat was, bleef tot nu toe een raadsel.

Speurneus

Maar speurneus Michella Kox zou Michella Kox niet zijn als ze niet zou achterhalen wie de vreemdganger is. Samen met haar volgers en andere ‘Temptation Island’-fans ging ze op onderzoek uit en ontdekte ze dat Donny Roelvink degene is die een scheve schaats reed. Op de beelden in bed droeg de vreemdganger namelijk een pet die Donny op een ander moment op zijn hoofd had. Daarnaast zou hij al meerdere keren met verleidster Danique gezien zijn. Oelala…

‘Temptation Island VIPS’ is vanaf 7 juni te zien op Videoland.

