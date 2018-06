Wij kunnen niet wachten: bekijk hier alvast een voorproefje van ‘Temptation Island VIPS’ aflevering 3

Afgelopen donderdag is het langverwachte seizoen van ‘Temptation Island VIPS’ eindelijk van start gegaan. We konden alvast opwarmen met niet één maar twee afleveringen en na afloop begonnen we meteen al met het aftellen tot de volgende aflevering.

In de derde aflevering van ‘Temptation Island VIPS’ gaan de mannen op date, en mogen de deelnemers zélf kiezen welke verleidster ze meenemen. Niels kiest voor Fabiola, die hij in de aflevering wel ‘lief en schattig’ noemt. Enne, hoewel ze volgens Niels niét naar best doet om hem te verleiden, ziet-ie dat wat ons betreft helemaal verkeerd… kijk zelf maar:

Beeld: RTL