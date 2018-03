Volgens onderzoek kijken vooral hoogopgeleide mensen naar Temptation Island

We durven het niet altijd toe te geven, maar stiekem zijn we allemaal fan van Temptation Island. Vreemdgaan, verleiding, seks op televisie… we kunnen er geen genoeg van krijgen. Schaam jij je altijd een beetje voor je ultieme guilty pleasure? Dat is totaal niet nodig: volgens onderzoekers kijken juist veel hoogopgeleide mensen naar het programma.

Lees ook: ‘Temptation Island’-kijkers in shock: zo reageerden twitteraars op aflevering 8

Gemiddeld kijken zo’n 720.000 mensen iedere week naar Temptation Island – dat aantal is inclusief later terugkijken. Stichting Kijkonderzoek weet dat bijna de helft (zo’n 345.000) hoog opgeleid is (hbo of universiteit). Slechts een klein deel van de kijkers (68.000) is laag opgeleid, waarmee alleen basisschool wordt bedoeld.

Puur entertainment

Temptation Island staat over het algemeen niet bekend als een televisieprogramma van hoog niveau. Hoe kan het dan dat zo veel hoogopgeleide mensen naar het programma kijken? ‘Ik denk dat hoogopgeleide mensen graag kijken uit verbazing, of puur voor entertainment,’ zegt programmamaker Jort Kelder tegen het AD. Hij denkt vooral dat veel mensen er gewoon hard om moeten lachen. En eerlijk, daar kunnen we ons wel een beetje bij aansluiten.

Tactisch

Niet alleen speelt entertainment een grote rol, ook kijken mensen graag naar het programma omdat het goed en tactisch in elkaar zit. Televisiewetenschapper Dan Hassler-Forest van de Universiteit Utrecht zegt daarover: ‘Het is platvloerse reality, maar op een ironische manier gemaakt waardoor het ook hoogopgeleide kijkers aanspreekt. Het programma is gewoon goed gemaakt. Het bevat surrealiteit, seks, drama, conflict, en een goede voice-over die laat zien dat ook de makers het niet allemaal serieus nemen.’

En dat alles bij elkaar zorgt voor een succesvolle formule waardoor we er geen genoeg van kunnen krijgen. Wij zitten in ieder geval weer voor de buis komende donderdag!

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron: AD | Beeld: RTL