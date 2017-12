Vier de liefde met Flair en Xander de Buisonjé!

Love is in the air! Flair viert de liefde en gaat samen met Xander de Buisonjé maar liefst 50 stellen ‘trouwen’ voor een dag, in het voorjaar van 2018.

Lees ook: Flair viert de liefde! Meld je aan en trouw voor één dag

Wil jij je schatje, beste vriendin, dierbare huisdier of allerliefste kind extra in het zonnetje zetten en laten zien hoeveel je wel niet van hem of haar houdt? Dat kan op 14 februari 2018 op de grootste bruiloft van het jaar. Met een geweldige bruidstaart, bruisende champagne en niemand minder dan Xander de Buisonjé als trouwambtenaar. Enne, natuurlijk komt-ie ook de sterren van de hemel zingen.

Op 14 februari 2018 worden er 50 stellen ‘getrouwd’ door Xander in de Kapel van Hotel Arena. Alles is voor jullie geregeld: trouwringen, jurken, trouwcertificaat, haar en visagie, professionele fotograaf en bruidsboeket. Deelname aan deze actie is helemaal gratis en je kunt je tot 15 januari opgeven op deze pagina; hier vind je tevens alle informatie over het evenement. Vertel kort je verhaal en leg uit waarom Flair en Xander juist jullie zou moeten trouwen. Wie weet word jij de gelukkige!

#Flairviertdeliefde wordt mede mogelijk gemaakt door:

