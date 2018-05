Sla je slag: Verwen je moeder met deze producten op Moederdag

Je moeder verdient eigenlijk het hele jaar door alle liefde en aandacht die ze maar kan wensen, maar op deze ene speciale dag in het jaar mag dat nog wat meer zijn. We hebben het natuurlijk over Moederdag.

Ieder jaar zit je weer met de handen in het haar wat je nu weer moet geven met Moederdag. Wordt het een bosje rode rozen, een stuk chocolade of een wellnessbon? Dit jaar helpen we je een handje; met déze producten scoor je sowieso punten.

Lush moederdagcollectie

Lush pakt dit jaar, zoals ze al eerder deden, uit met een speciale moederdagcollectie. De bovenstaande geschenkschets zijn tot de nok toe gevuld met een showergel, zeep, handcrème, massage bar, nagelriemboter en een body butter. Ideaal voor je moeder om eens heerlijk te ontspannen en uiteindelijk héérlijk te ruiken. Het pakket links op bovenstaande foto is extra speciaal: een groep kunstenaars die lijden aan epilepsie en leerstoornissen hebben de verpakking speciaal ontworpen. Bekijk de gehele collectie hier.

De Moederdagbos

Wordt je moeder toch het vrolijkst van een paar frisse bloemen in huis? Dan is de Moederdagbos van Bloomon wel een idee. Het boeket bevat een paarsblauwe delphinium, vurige celiosa, romantische campanula, de klassieke Franse tulp en de allereerste pioenroos van het seizoen. En het leukste is nog dat de bos op Moederdag zelf bij jouw moeder wordt bezorgd. Maar vergeet haar natuurlijk ook niet te bezoeken op de dag zelf. Lees er hier meer over.

Lingerie van Marie Jo

Marie Jo brengt deze Moederdag een ode aan de unieke moeder-dochterrelatie, want niets is zo speciaal als de band tussen een moeder en haar dochter(s). Naast een speciale video komt Marie Jo dan ook met een bijzondere actie rondom de populaire Avero-lingerie. Bij iedere aankoop ontvangt de klant een code die ingevuld kan worden op de website van het lingeriemerk. Door aan te geven bij welk filiaal je hebt geshopt én wat jij en je moeder echt gemeen hebben, maak je kans op een wellnessbehandeling voor jou én je moeder, plus een jaarvoorraad aan Marie Jo-lingerie.

Een abonnement op VIVA, Flair of Story plus Airfryer

Het liefst wil je jouw moeder zo lang mogelijk in je leven hebben. En met deze speciale actie denk je in ieder geval aan haar gezondheid. Bij aanschaf van een abonnement op VIVA, Flair of Story ontvangt je moeder namelijk niet alleen 20 nummers van het blad, maar wordt ze ook blij gemaakt met een Airfryer. Daarmee kun je frituren, taarten bakken en kip grillen op een gezondere manier. Geloof ons: dit keukenapparaat wordt een instant hit.

TREATMENTS® Uyuni box

Nog niet genoeg inspiratie voor Moederdag? Misschien kun je je moeder dan verwennen met een TREATMENTS Uyuni box inclusief 2 vouchers van DagjeWellness.nl. Je moeder verdient namelijk wel wat ontspanning. In de box zit o.a. een bodyscrub, hair & bodyfoam en een geurende massageolie. Zo kan ze thuis haar eigen spa creëren en gaat ze (misschien wel samen met jou) een dagje uit naar de sauna. Dit alles tik je nu voor slechts €34,95 (in plaats van € 100,- !) op de kop.

Beeld: iStock