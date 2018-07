Deze verrassende gewoonte zou volgens experts kunnen wijzen op een relatiebreuk

Elke relatie kent zo z’n ups en downs. En hoe gelukkig een stel soms ook lijkt; die dieptepunten kunnen natuurlijk leiden tot een relatiebreuk, die voor de buitenwereld als donderslag bij heldere hemel komt. Toch is er volgens experts één teken waaraan je kunt afleiden dat er een scheiding dreigt aan te komen.

Lees ook: Deze 5 tips zorgen voor een ijzersterke relatie

Bij een relatiebreuk zijn er vrijwel altijd meerdere factoren die een rol hebben gespeeld. Of het nou te maken heeft met de vele ruzies of het gebrek aan goede communicatie: vaak zijn er meerdere druppels die de emmer vullen en eentje die ‘m doet overlopen.

Overdaad aan PDA

Als buitenstaander kun je een naderende scheiding herkennen aan een overdaad PDA, ook wel public displays of affection genoemd. Dit blijkt uit onderzoek van Amerikaanse wetenschappers, die gedurende 13 jaar bijna 170 koppels hebben gevolgd. Met hun analyse wilden de knappe koppen achterhalen welke elementen bepalen of je wel of geen geslaagd huwelijk hebt.

De langdurige studie heeft uitgewezen dat koppels die zéér veel zoenen en knuffelen in het openbaar meer kans hebben op een relatiebreuk. ‘Stellen die na een jaar of 7 uit elkaar gaan, gedragen zich tijdens de eerste jaren van hun relatie ontzettend klef’, melden de onderzoekers in het vakblad Journal of Personality and Social Psychology. ‘Ze tonen een derde meer affectie dan koppels die wél gelukkig getrouwd blijven.’

Hoteldebotel

Volgens de Britse relatiepsycholoog Madeleine Mason Roantree is dat best logisch. ‘Liefde maakt blind, wordt weleens gezegd, en dat klopt’, legt ze uit aan The Independent. ‘Sommige mensen zijn compleet hoteldebotel en laten zich veel te hard meeslepen door hun verliefdheid. Maar als die kriebels verdwijnen, moet er iets anders in de plaats komen dat de twee mensen verbindt. Had je enkel en alleen die vurige passie, is de kans groot dat je relatie doodbloedt.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock