Van vergaderingen tot je ‘gewone’ kantooruren en gezellige vrijmibo’s: een groot deel van je tijd breng je op werk door en daarom is het helemaal niet gek als je er leuke contacten aan overhoudt voor búiten kantooruren. Maar wat als er gevoelens bij komen kijken en je verliefd wordt op een collega?

De eerste vraag die in je hoofd opkomt wanneer je verliefd wordt op een collega is natuurlijk of het gevoel wederzijds is. En dan komt het moment waarop je je afvraagt hoe je er het beste mee om kunt gaan zónder rete-ongemakkelijke momenten. En ga je wat met je gevoelens doen of laat je ze voor wat ze zijn, in de hoop dat ze wel overgaan? Vragen, vragen en nog eens vragen. Hier moet je rekening mee houden:

Wel of geen actie ondernemen

Als je verliefd wordt op een collega kan dat lastige situaties opleveren. Zit je bijvoorbeeld samen in dezelfde vergadering en kun je je moeilijk concentreren in zijn of haar bijzijn, dan kan je werk op zich ook moeizamer gaan. Maar besef je dat het eigenlijk niet heel anders is dan wanneer je verliefd wordt op een goede vriend; ook daar komen een hoop consequenties bij kijken. Wat je je kunt afvragen voordat je actie onderneemt is of jullie dezelfde hiërarchische positie hebben, of wat er bijvoorbeeld in het arbeidscontract staat over relaties op de werkvloer. Bekijk eerst de risico’s en denk dan pas een stap verder.

Laat je werk er niet onder lijden

Eén ding dat voorop gesteld moet worden, is dat je werk niet moet lijden onder jouw verliefdheid. Niet alleen op de momenten waarop je je niet kunt concentreren omdat je aan het dagdromen bent, maar ook wanneer je afgewezen bent en daarom niet meer met hem of haar kunt samenwerken. Concentreer je op je taken en vraag desnoods aan je manager of je van werkplek mag verhuizen. Als je uitlegt dat je daar productiever van wordt (zonder te veel in detail te treden), valt er vast wel iets te regelen.

Veilig flirten

Als je niet weet of de liefde wederzijds is, kan het lastig zijn om tactvol te flirten. Vooral op de werkvloer, wat alles te maken heeft met #metoo. Toch hoeft het niet te betekenen dat je je gevoelens volledig hoeft op te kroppen, maar is het wel belangrijk dat je goed nadenkt voordat je stappen onderneemt. En heb je een oogje op je mannelijke collega, en hij vermoedelijk ook op jou? Laat dan zien dat je interesse hebt; mannen kunnen bepaalde (kleine) signalen soms niet opvangen terwijl jij er wél van alles mee bedoelt.

Professioneel

Krijg je een relatie met een collega? Zorg er dan voor dat jullie allebei professioneel blijven zolang jullie je op de werkvloer begeven; wat jullie daar buiten doen, is natuurlijk helemaal aan jullie. Veel geluk!

Bron: HLN.be | Beeld: iStock