Oelala: dít zijn de verleiders van ‘Temptation Island VIPS’

Toen het laatste seizoen van ‘Temptation Island’ afgelopen was, werd naar buiten gebracht dat er een variant van het programma komt met bekende koppels. Wíé dan, vroegen we ons meteen af. Na een aantal teasers zijn de deelnemende stellen inmiddels bekendgemaakt en nu mogen we óók kennismaken met de eerste vier verleiders.

Onder begeleiding van Kaj Gorgels en Yolanthe Sneijder-Cabau zijn de koppels naar Mexico geweest om de ultieme relatietest aan te gaan. Maar wie zijn de verleiders die de deelnemers in het nauw gaan drijven?

1. Dorien Rose

Dorien is net als de deelnemers geen onbekende van de Nederlandse televisie. De 34-jarige is actrice, filmmaker en model, en je kunt haar onder meer kennen van ‘Moordwijven’ en ‘Gooische vrouwen’.

2. Fabiola

Heb jij geen enkele aflevering van ‘Holland’s Next Top Model 2017′ gemist? Dan is de kans groot dat je Fabiola daarvan kent.

3. Thies

Fabiola is niet het enige model dat we terug gaan zien in ‘Temptation Island VIPS’, ook Thies is een Nederlands model. Daarnaast studeert-ie online marketing.

4. Vinz

Nóg een model, maar dan een tattoomodel. En dat moge duidelijk zijn.

