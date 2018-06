Maakt verleider Alex vanaf deze aflevering ein-de-lijk zijn entree in ‘Temptation Island VIPS’?

Degenen die ‘Temptation Island VIPS’ én alle roddels daaromheen volgen, hebben in de nieuwste aflevering kunnen zien hoe teleurgesteld Niels was in zijn meisje Rosanna. Op de kampvuurbeelden zag hij hoe zijn vriendin een drankje dronk, wat hem he-le-maal niet zinde.

Maar het volgende kampvuur gaat Niels het hoogstwaarschijnlijk nóg wat zwaarder krijgen, want dan is de kans groot dat-ie verleider Alex zijn entree ziet maken. En da’s geen vreemde voor het koppel, want hij is degene die Rosanna om zijn vinger wist te winden toen de twee zich eerder al waagden aan de ultieme relatietest.

Mysterieuze verleider

Dat Alex binnenkort te zien is in ‘Temptation Island VIPS’, wisten we al, maar vanaf wanneer hij precies zijn charmes in de strijd zou gooien, was tot dusver onbekend. Tot nu. De oplettende kijker is het misschien al opgevallen, maar aan het einde van de nieuwste aflevering – in de preview beelden van de volgende uitzending – is te zien dat er een mysterieuze verleider arriveert. Zijn gezicht is hierbij misschien niet te zien, maar zijn brede lichaam verklapt haast al dat het Alex moet zijn. Wat denk jij?

Een bericht gedeeld door MTV EOTB DD S3 & …….🤷🏼‍♂️🌴 (@alexx.mass) op 18 Jun 2018 om 8:01 (PDT)

