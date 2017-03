Hij vergeet dat hij al eens seks had met zijn Tindermatch, zij zet hem geweldig op zijn plaats

We moeten er niet belachelijk over doen: zoek je snel een potje casual seks, dan moet je op Tinder zijn. Viel de seks tegen of wil je het niet te ingewikkeld maken, dan ga je achteraf gewoon op zoek naar iemand anders. Zo komen sommige Tindergebruikers dan ook aan een indrukwekkende lijst hook-ups, en daar is in principe niet mis mee. Maar is het echt zo moeilijk om te onthouden wie er op die lijst staat?

Volgens deze onbekende Amerikaanse kerel wel, maar hij zal z’n sekspartners in ’t vervolg ongetwijfeld beter proberen te memoriseren. De jongeman besloot namelijk nog eens te hengelen naar seks bij een Tindermatch met wie hij een paar weken eerder al het bed had gedeeld. Het probleem was niet alleen dat hij dat helemaal vergeten was, maar ook dat hij niet zo geweldig gepresteerd had die nacht. En dat wilde de vergeten Tindermatch hem wel even laten weten. Wat volgt, is een lichtelijk gemeen, maar vooral geniaal gesprek.

Auw…

Tekst: Elinde Debie

Lees ook:

Deze vrouw droeg een trouwjurk naar haar Tinderdates en dit is wat er gebeurde

Zo verwijder je Tinder écht

7 redenen waarom jij de dating-app Happn eens moet proberen!