3 types vriendinnen die iedereen heeft óf ooit heeft gehad

De Knakenbijter, de Telefoonjunk, de Seriële Dater: grote kans dat je ze allemaal herkent. Dit zijn de meest voorkomende vriendinnentypes – mét gebruiksaanwijzing.

1. De Flapuit

De seksstandjes die ze heeft uitgeprobeerd, elk detail van elke ruzie die ze met iedereen heeft gehad, de gênante WhatsApp-gesprekken met haar baas: werkelijk alles wordt op tafel gegooid door de Flapuit. Haar man durf je bijna niet meer aan te kijken, omdat je precies weet wat zijn voorkeuren zijn tussen de lakens. En als je niet oppast, trekt ze midden in een restaurant haar trui omhoog om jou te laten kijken naar die rare uitslag. Awkward…

Gebruiksaanwijzing

Mooier kunnen we het niet maken: bij De Flapuit moet je keihard optreden. Vingers in je oren en als een kleuter ‘Ik hoor je niet!’ roepen of gewoon zeggen dat je niet zit te wachten op die tsunami aan TMI. Afkappen, dan leert ze het vanzelf af. Hopelijk.

2. De Health Freak

Als je een beetje geïnteresseerd bent in voeding, is de Health Freak nog wel te pruimen. Maar als je gewoon weleens een keer een bittergarnituur (Vlees! Transvet!) naar binnen wilt schuiven of een boterham wilt eten (gluten zijn de duivel), is ze nou niet het meest ideale gezelschap. Want haar parate en actuele kennis over wat nou weer slecht voor je is, is enorm. En ze deelt ’m graag. Sterker nog: het is haar missie om van jou ook een vegan fitgirl te maken.

Gebruiksaanwijzing

Bij voorkeur zet je de fles rosé aan je mond als ze weer aan het preken is – sowieso om een beetje te zieken, maar vooral zodat haar speech over het belang van broccolikiemen en kamut dan wat beter te handelen is. Perfectioneer vooral een gelukzalig en uitermate luid ‘Hmmmmmm!’ als je een bitterbal in je mond duwt. Verder moet je haar maar een beetje laten. Zij voelt zich er blijkbaar goed bij. En als je bij haar gaat eten, kun je daarna altijd nog langs de McDrive.

3. De Knakenbijter

Op zich is het handig om een knakenbijter in je vriendengroep te hebben. Laat haar vooral de uitjes met overnachting regelen; zij scoort de beste deals. Maar ze is ook degene die een restaurantrekening tot op de laatste cent uitrekent – wat altijd minstens een kwartier duurt – en dan roept dat haar voorgerecht anderhalve euro minder kostte dan de andere en dat dat dus nog even verrekend moet worden. En dat ze vijf minuten later binnenkwam dus dat ze 0,367 drankje minder heeft gedronken.

Gebruiksaanwijzing

Schep duidelijkheid. Spreek van tevoren af dat jullie de rekening splitsen in gelijke delen, anders zit je de hele avond met staartdelingen een glas spa door vijven te delen. Of laat haar zelf tot op de cent bijhouden wat ze heeft gegeten en gedronken en dat betalen en deel de rest van de rekening op.

