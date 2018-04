Trouwkiekjes: een kijkje in de bruiloft van Denise en Arjen

Of je nu kleinschalig trouwt in je geboortedorp of je gasten laat overvliegen voor een spectaculair feest op Ibiza: elke bruiloft is prachtig. Sterker nog: sommige mensen spreken van de mooiste dag ever. Zonde om die voor jezelf te houden, toch?

Lees ook: Trouwkiekjes: een kijkje in de bruiloft van Robine en Patrick

In de rubriek ‘Trouwkiekjes’ geeft een onlangs getrouwde vrouw op flaironline.nl een kijkje in haar trouwalbum. Vandaag: Denise van Leeuwen-van der Geest (27), die op 6 mei 2017 trouwde met Arjen van Leeuwen (29), met wie ze een eigen kroeg runt.

‘Onze bruiloft was compleet in festivalsfeer. Dat schermde al door in onze ‘save the date’: daarvoor stuurden we festivalbandjes, zo eentje als die je bij Lowlands krijgt, met onze naam en datum erop. Voor de dag zelf hebben we bierviltjes laten drukken, en een programmaboekje met een plattegrond erin. Daarnaast waren er foodtrucks en stond er een gin-tonicbar. Het was een geweldig feest. Ik zou ‘m nog wel honderd keer over willen doen.’

‘De nacht voor de bruiloft heb ik in mijn eentje thuis geslapen. ’s Ochtends kwam Arjen mij ophalen. Toen ik hem zag, begon ik al direct te janken. De fotograaf zag ook al direct hoe laat het was. ‘Ik zie aan je koppie hoe ver het is, ik ga niks liefs tegen je zeggen’, zei ze.’

‘Mijn vader mocht me weggeven. Hij was onwijs emotioneel – en ik daardoor natuurlijk ook. Het loopje zelf was nog een klus op zich, want de eerste paar meters zat ik vast in het gras. We moesten door een weiland heen; dat was niet makkelijk op m’n hakken.’

‘Zoals je ziet vond onze ceremonie niet plaats op een standaard trouwlocatie. Het was midden in een weiland, weg van al het verkeer en de bewoonde wereld. Deze locatie paste goed bij ons; we zijn totaal niet tuttig. Het zag er bovendien heel idyllisch uit, zo onder een grote boom. ‘

‘Omdat we het altijd zo jammer vinden dat de meeste bruiloften pas rond 20.30 uur starten, hebben wij het anders aangepakt. Ons feest begon al om 18.00 uur. Alle 180 gasten zijn blijven eten; er stonden die foodtrucks waar zij terecht konden. Het Volkswagenbusje achter ons werd overdag gebruikt als trouwauto, maar werd ’s avonds omgebouwd tot photobooth.’

‘Onze openingsdans was om 21.30 uur, toen iedereen al een borreltje op had – dat hebben wij Nederlanders ook wel nodig. Het eerste stuk van de dans was met z’n tweeën, vrij klassiek met allemaal draaien – daarvoor hebben we ook echt dansles gehad. Op het moment dat mensen dachten dat het afgelopen was, kwamen zeven jongens en zeven meiden van onze vriendengroep meedoen. Het was hartstikke leuk, maar de dans ging totaal niet zoals gepland. Arjen had al redelijk wat biertjes op en hij deed allemaal extra draaien.’

‘Deze foto is genomen tijdens het nummer Kind van de Duivel, waarop iedereen compléét losging. Waarom weet ik niet, want zelf houden we niet eens zo erg van dat soort muziek. Toch zien mensen het nog steeds als ‘ons bruiloftslied’. Toen ik de dj later nog eens sprak, zei ze zelfs: ‘Oh ja, jullie zijn van het hakken hè?”

‘Tja, mijn jurk zag er aan het eind van de avond niet zo best meer uit. Zelfs de schoonmaakservice schrok ervan. ‘Zoiets hebben we nog nooit gezien’, zei een medewerker. ‘We gaan ons best doen, maar kunnen niet beloven dat ie weer helemaal de oude wordt.’ Gelukkig heb ik hem tóch weer schoon teruggekregen, al moest ik wel extra schoonmaakkosten betalen.’

De foto’s van de bruiloft van Denise en Arjen werden gemaakt door Dubbel in beeld.



Zelf meedoen

Wil jij ook een kijkje geven in jouw bruiloft? Stuur een email naar jessica.sindelka@sanoma.com waarin je kort vertelt over jullie trouwdag. Graag minimaal drie foto’s meesturen.