5 tips voor fantastische vakantieseks

Seks op vakantie is vaak net een tikkeltje spannender en romantischer dan in je eigen slaapkamer, maar het kan ‘in het wild’ ook faliekant misgaan. Vijf tips voor een echt hete vakantie.

Lees ook: Zo veel procent van de vrouwen heeft ooit een vakantieliefde gehad

1. Verken je omgeving

Seks in je hotelkamer kan heel opwindend zijn, maar op vakantie wil je misschien wel meer ‘zien’ dan alleen je kamer. Voor je die andere spannende plekken opzoekt en aan de gang gaat, kun je beter even op verkenningstocht gaan. Welke plekken vinden jullie beiden opwindend? Waar is het rustig genoeg om echt ongestoord je ding te kunnen doen? En is de plek die jij in gedachten hebt wel zo realistisch of comfortabel als in je fantasie?

2. Doe het in de douche

Bij 35 graden Celsius kan seks al snel een zweterig, plakkerig en oververhit gedoe worden. Dan kun je dat exotische gevoel wel vergeten. In dat geval is doucheseks het ideale alternatief: heet én verfrissend tegelijkertijd. Wees alleen wel voorzichtig dat je niet onderuit gaat, zonde van je vakantie. En denk eraan dat seks onder/ in het water niet veiliger is als het gaat om soa’s of ongewenste zwangerschappen dan seks op het droge.

3. Let op met alcohol

Op vakantie vloeit er vaak meer drank. Dat kan voor hete scenario’s zorgen, maar een vrijpartij ook verpesten. Om nog maar te zwijgen over je twijfelachtige selectievermogen na zeven cocktails, als het gaat om sekspartners. Leg jezelf dus liever een maximaal aantal glazen op als je van plan bent om de avond stomend te eindigen.

4. Breid je inpaklijst uit

Zonnecrème? Check! Sokken? Ingepakt! Sandalen? Ready to go. Maar ben je niet iets vergeten? Yep! Wie er een hete vakantie van wil maken, zet op haar inpaklijst een aantal extra zaken: sexy lingerie, massageolie, een seksspeeltje in reisformaat en niet te vergeten: condooms en anticonceptie.

5. Kies de beste standjes

Waar je vrijt, hoe warm het is en hoeveel tijd je hebt kunnen belangrijke factoren zijn in de keuze van jullie seksstandjes. Doe je het in of onder water? Ga dan voor een staand standje. Barst het zweten je onmiddellijk uit door de hitte? Kies dan voor doggy style of cowgirl, zodat jullie lichamen niet non-stop tegen elkaar plakken en wrijven. Vluggertje onder het strandlaken? Met lepeltje-lepeltje lijkt je het minst verdacht!

Meer tips én de bijbehorende persoonlijke verhalen lees je in Flair 32. Deze editie ligt nu (t/m 14 augustus) in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Tekst: Elien Geboers m.m.v. Annelin Mariën | Beeld: iStock