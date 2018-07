Oelala! Zo wordt onderwaterseks (wél) een succes

In de film ziet seks onder water er supersexy uit. Maar hoe is dat in het echt? Met deze tips wordt het wél een succes.

1. Kies de juiste locatie

Een kleine herinnering: seks in het openbaar mag dan spannend zijn, het is ook illegaal. Denk daarom na over waar jij en je lover naartoe gaan voor jullie avontuur. Kies voor een plek met privacy. Wil je het toch per se in open water doen? Wacht dan tot na zonsondergang, zodat de kans dat jullie betrapt worden, kleiner wordt. Ga ver genoeg het water in, zodat voorbijgangers niet kunnen zien wat jullie uitvreten. Een goed alternatief voor open water of een zwembad is een inloopdouche met regensproeier waar je staand in kunt vrijen. Ook het hoogste zitje van een jacuzzi is een goede plek. Pas in dat geval wel op voor slip- of stootgevaar om ongelukken te vermijden. Leg een antislipmatje in de douche en ga zeker niet op je knieën in de jacuzzi zitten. Houd ook rekening met je gezondheid als je het water opzoekt. Water op zich vormt geen risico voor je gezondheid, maar wat er in dat water kan zitten, kan dat wel doen. Zout, chlorine of bacteriën kunnen door het stoten in je vagina komen en zo leiden tot irritatie of infecties.

2. Viva het voorspel!

Geen zin in gedoe met glijmiddel, slipgevaar en ingewikkelde standjes? Houd het echte werk dan voor op het droge en beperk je tot voorspel in het water. Omdat je makkelijk zweeft en drijft, lukt dat namelijk extra makkelijk. Drijf bijvoorbeeld in zijn armen terwijl hij je oraal bevredigt of dobber een beetje rond terwijl je aan zijn penis zit. Ook in de douche is voorspel vaak veiliger dan penetratie, en in bad is het al helemaal handiger. Helemaal opgewarmd in plaats van afgekoeld? Ga dan naar de rand of de trapjes van het zwembad, een stevig zonnebedje of gewoon je bed om echt alle remmen los te gooien.

3. Waterspeeltjes

Ook in het water ben je niet beperkt tot het betere hand-en-spanwerk. Heel wat seksspeeltjes zijn waterproof, waardoor je ze perfect kunt gebruiken. Kies bij voorkeur voor een klein speeltje dat makkelijk in de hand ligt en vooral uitwendig stimuleert. Toch liever een vibrator die je g-spot stimuleert? Gebruik ook dan genoeg glijmiddel op basis van siliconen.

Meer tips en het verhaal van redacteur Suus lezen die de proef op de som nam? Je leest het in de nieuwste Flair die t/m 31 juli in de winkel ligt.

Beeld: iStock