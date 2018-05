Wát? Temptations Tim zou een kind hebben maar ontkent alles

Hoewel ‘Temptation Island’ al even van de buis is, blijft de geruchtenmolen rondom de deelnemers en verleiders op volle toeren draaien. Nu wordt geroepen dat Tim in het geheim een kind heeft ‘dat als twee druppels water op hem lijkt’. Maar volgens de ex van Deborah Leemans is er niets van waar. ‘Pure leugens zijn het.’

Verschillende bronnen zouden aan het Vlaamse TV-Familie hebben verklapt dat Tim een 4-jarig zoontje zou hebben. ‘De moeder van het kind en haar zoon wonen bij mij in de buurt, en die jongen lijkt sprekend op Tim’, aldus een insider tegenover TV-Familie. ‘Tim heeft een relatie met haar gehad, maar sinds haar zwangerschap is er geen enkel contact meer tussen hen. Hij heeft het kind niet erkend en kijkt er niet naar om.’

Niet waar

Tim liet er geen gras over groeien en schoot meteen in de ontkenning. ‘Ik weet om welke dame het hier gaat en het enige wat ik kan zeggen, is dat dit een pure leugen is. Ik heb geen kind.’

Vriend

Een vriend van Tim staat hem bij. ‘Sinds hij aan ‘Temptation Island’ heeft meegedaan, krijgt hij niet alleen wat bagger over zich heen, maar er zijn ook mensen die op de een of andere manier van zijn bekendheid willen profiteren’, reageert hij. ‘Dit verhaal hoort in dat verdachte sfeertje thuis.’ Dat verdient Tim niet, vindt zijn vriend. ‘Als hij een kind zou hebben, zou hij sowieso zijn verantwoordelijkheid nemen. Want hij is – echt waar – een goede gast met het hart op de juiste plaats.’

En hij lijkt er nog meer over te weten. ‘De jongedame die zogezegd een kind van Tim heeft, zit in de financiële problemen’, zegt hij ‘En ze hoopt waarschijnlijk dat Tim nu haar goudhaantje zal zijn en heeft daarom dat gerucht verspreid. Maar de waarheid is: ze weet niet wie de vader van haar kind is, omdat ze er nogal, euh, ‘losse zeden’ op nahoudt.’

