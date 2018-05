Temptations Merijn heeft een nieuwe liefde en het is géén onbekende

Na zijn deelname aan ‘Temptation Island’ ging Merijn niet naar huis met zijn ex-vriendin Lisa, maar met verleidster Pommeline. Die relatie is een aantal maanden geleden ook stuk gelopen; Pommeline heeft nu een relatie met Fabrizio, een van de verleiders die afgelopen seizoen te zien was in ‘Temptation Island’. Nu maakt Merijn bekend opnieuw de liefde te hebben gevonden en zijn kersverse vriendin is geen onbekende.

Een tijdje geleden ging het gerucht al dat Merijn een relatie zou hebben met een oud-deelneemster van ‘The Voice of Holland’ en die roddel is nu bevestigd. Op zijn Instagramaccount – dat op privé staat – heeft Merijn een foto gedeeld van hem en zijn nieuwe vriendin Karlijn Verhagen, met daarbij de tekst: ‘Alleen maar winning.’ Ook zij deelt een foto van hen samen. ‘1 month but it feels like a year already’, schrijft ze erbij. ‘LOVE YOU.’

TVOH

Trouwe fans van ‘The Voice of Holland’ zullen de nieuwe vlam van Merijn wel herkennen. Karlijn, ook wel Karlyn, schopte het destijds tot The Knockouts en maakte deel uit van Team Ali. Opfrissertje nodig? Hieronder kun je haar Blind Audition terugkijken:

Bron: Flair.be | Beeld: RTL