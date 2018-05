Temptations Megan over de relatie van Kevin en Chloë: ‘Hij heeft haar al bedrogen’

‘Temptation Island’ is achter de rug en dus ook de zwijgplicht van de kandidaten. Het ideale moment voor onze collega’s van Flair België om een paar interessante deelnemers uit te nodigen op de bank voor ‘Temptation Live’.

Vanmiddag nam Megan plaats op de bank en vertelde ze onder meer over haar kijk op de kersverse relatie van Kevin en Chloë.

Geen spijt

‘Once a cheater, always a cheater’, dat is zowat de samenvatting van Megans reactie wanneer het over Kevin gaat. Want ja, ook Megan werd opnieuw geconfronteerd met zijn bedrog toen de twee hun relatie na ‘Temptation Island‘ uiteindelijk toch nog een kans gaven. Van haar escapade met Joshua heeft ze dan ook duidelijk geen spijt. ‘Het is grof om te zeggen, maar ik vond het ergens ook wel goed om hem een keer die pijn te zien hebben die hij mij altijd bezorg heeft. BAM, in your face.’

Niet klaar om trouw te zijn

Hoewel de kijkers van ‘Temptation Island’ uit Kevins tranen dacht te begrijpen dat hij zijn fouten eindelijk besefte, is dat volgens Megan niet zo. ‘Hij zegt dat hij het beseft heeft, maar dat is niet zo.’ Ook tijdens zijn huidige relatie met verleidster Chloë zou Kevin volgens Megan al een paar keer de mist in gegaan zijn. ‘Ik geloof niet in hun relatie. Kevin is totaal nog niet klaar om trouw te zijn. Ik ken Kevin en ik weet hoe hij is, dus als hij mij en al zijn exen bedriegt, waarom zou hij het dan niet bij haar doen?’

Sekstape

En zo geschiedde. Als we Megan mogen geloven, zou Kevin seks gehad hebben met Shelly – ja, die van die vermeende sekstape – terwijl hij een relatie had met Chloë. Maar die laatste zou hem gewoon vergeven hebben. ‘Ze weet van veel meer, dat ze hem ook gewoon heeft vergeven’, vertelt Megan. ‘Daarom dat ik niet in hun relatie geloof. Er klopt iets niet.’ To be continued…

Tekst: Elke Spelters | Beeld: RTL