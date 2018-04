Temptations Joshua: ‘Ik had inderdaad een relatie met Chloë, maar ze bedroog mij’

Vorige week onthulde verleidster Chloë (20) in ‘Goedele on top’ dat ze tijdens haar deelname aan ‘Temptation Island’ niet alleen haar oog liet vallen op Kevin, maar ook op verleider Joshua. De twee begonnen zelfs een relatie, maar die eindigde nadat de de verleidster Joshua bedroog. Althans, dat is wat hij vermoedt. Joshua vertelt zijn kant van het verhaal aan het Belgische TV Familie.

Dat Chloë in haar opdracht op ‘Temptation Island’ wist te slagen, mag duidelijk zijn. Vanaf het moment dat ze in het resort aankwam, had ze enkel en alleen aandacht voor Kevin en wist hem helemaal in te pakken. Maar vorige week kwamen we te weten dat hij Chloës aandacht snel verloor zodra verleider Joshua in the picture kwam. De twee vrijgezellen ontmoetten elkaar op de allerlaatste dag van hun verblijf in Thailand, wanneer alle verleiders en verleidsters voor een laatste avond samenkomen. Daar worden traditiegetrouw verschillende matches gevormd, waarvan eentje dus Chloë en Joshua. Zij vertrouwde Goedele Liekens toe dat zij en Joshua zelfs een relatie hadden, maar dat die strandde in december van vorig jaar.

Blijven zien

Na wat aandringen, bevestigt Joshua aan TV Familie dat hij inderdaad tot december samen was met Chloë. ‘Na die laatste avond van ‘Temptation Island’ zijn we elkaar in België blijven zien. We bleven elkaar berichtjes sturen, en het was snel duidelijk dat Chloë méér wilde. Een relatie. Ik hield eerst de boot af. Omdat… tja, ik word gewoon niet zo snel verliefd. Maar uiteindelijk toch wel, dus. Kijk, na die eerste avond had Chloë al meteen diepere gevoelens voor mij. En daarna liet ze me dat ook telkens weer weten. Na een tijdje voelde ik dus óók iets waarvan ik dacht dat het écht was. Verliefdheid. Maar een mens kan zich vergissen. Ik had gevoelens voor Chloë, maar niet de juiste, snap je?’

Bedrog

Volgens Joshua eindigde de relatie niet omdat Chloë terug naar Kevin holde of omdat Joshua haar ‘gewoon als een vriendin’ zag. Volgens de verleider was bedrog van Chloës kant de oorzaak van de breuk. ‘We hadden een discussie, waarna Chloë op vakantie vertrok. In haar eentje. Omdat ze alles even op een rijtje wilde zetten, zei ze. En daar is ze dan een andere jongen tegengekomen, vertelde ze mij achteraf…’

Geen toeval

Maar dat gelooft de verleider dus niet. Volgens hem kende Chloë de jongen in kwestie al en gingen ze samen op reis. ‘Ik heb serieuze twijfels. Ik denk niet dat ze die jongen `toevallig’ op vakantie heeft ontmoet. Ze is met die gast ook een relatie begonnen. Ik bedoel: ik kan me niet voorstellen dat hij slechts een vakantieliefde was.’ Chloë ontkent volgens Joshua wel dat ze hem bedroog. ‘Ik wil niet zeggen dat ze liegt, want dat weet ik niet. Maar ik heb hier dus vragen bij’, besluit hij. De verleider geeft wel toe nogal jaloers van aard te zijn en daarin overdreven te hebben.

Alles verwijderd

Het reisje van Chloë zorgde uiteindelijk wel voor een breuk tussen de twee ‘Temptation’-vrijgezellen. ‘Ik was er niet goed van’, gaat Joshua verder. ‘Na onze breuk heb ik alles wat me aan haar deed denken weggesmeten. Foto’s gewist en zo. Nu zijn we bijna vier maanden verder en denk ik er anders over: ik besef dat het góed is dat ze uit mijn leven verdwenen is.’ Maar Chloë zou er anders over denken. ‘Ze heeft dik spijt, ja. Dat weet ik via via. Maar ‘t is te laat. Ik wil haar niet meer.’

Tekst: Eline Debie | Beeld: RTL/VIJF