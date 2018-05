Temptations Fabrizio doet schokkende onthulling over Mezdi

Dat Mezdi en Fabrizio geen vrienden zijn, moge duidelijk zijn. Zo waren ze een tijdje geleden al aan het moddergooien op Instagram, maar nu blijkt Mezdi nog iets veel ergers op zijn geweten te hebben.

In ‘Goedele on top’ ploft iedere keer een andere deelnemer of verleider van ‘Temptation Island’ bij Goedele Liekens op de bank. Dit keer was het de beurt aan Fabrizio, die samen met zijn vriendin Pommeline – die vorig jaar meedeed aan ‘Temptation Island’ – te zien was in het programma van de seksuologe.

Roemenen

Tijdens de live-uitzending van de finale van ‘Temptation Island’ werd duidelijk dat Daniëlle en Fabrizio elkaar na het avontuur in Thailand nog een paar keer gezien hebben. En dat kon Mezdi alles behalve waarderen. Daarom besloot hij roet in het eten te gooien. Niet zomaar, maar door een aantal Roemenen in te huren om Fabrizio te bedreigen, als we de verleider mogen geloven.

Opwachten

Volgens Fabrizio zou hij te horen hebben gekregen dat-ie opgewacht zou worden in een discotheek. Die dreigementen zorgen ervoor dat Fabrizio niet meer in zijn auto durfde te stappen om Daniëlle op te zoeken; precies wat Mezdi wilde bereiken. Say what?!

