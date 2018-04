Temptations Deborah: ‘Zo poeslief als Tim kan zijn, zo gemeen kan hij uithalen’

Ze kwamen naar het eiland met het doel met ‘huisje, tuintje, kindje’ weer naar huis te keren. Toch liep het avontuur op ‘Temptation Island’ heel anders af voor Tim en Deborah. Hij werd binnen mum van tijd verliefd op een ander, zij bleef met een hart in duizend stukjes achter. De verliefdheid, loyaliteit en de trouwring waren dan ook voorgoed verleden tijd. Maar eenmaal terug in België kreeg Deborah opnieuw een enorme klap in het gezicht.

Lees ook: Dit is het opmerkelijke vragenlijstje dat iedere ‘Temptation Island’-verleider in spe moet invullen

Want hoewel Tim zijn toekomst met Cherish op het eiland nog rooskleurig in zag, bleken haar zogenaamde gevoelens eenmaal terug op Nederlandse bodem als sneeuw voor de zon verdwenen te zijn. En wat doe je dan? Juist, met hangende pootjes terug naar Deborah. ‘Kort na Temptation stuurde hij me een sms. Hij zei dat hij spijt had en mij terugwilde,’ vertelt ze aan het Vlaamse HLN. ‘Eerlijk gezegd had ik dat wel ergens verwacht. Maar natuurlijk ben ik er niet op ingegaan. ‘Is het omdat Cherish je niet meer wil?’ stuurde ik hem terug. Als hij me ziet als tweede keus of als een soort veilige haven waar hij naar terug kan keren als hij zin heeft, dan heeft hij pech. Want ik weet nu maar al te goed wat ik zelf waard ben.’

Twee gezichten

Deborah was dan ook niet van plan haar oude geliefde terug te nemen. Integendeel zelfs. Ze kan zelf haast niet geloven dat ze bijna vier jaar lang met hem een relatie heeft gehad. Ondanks dat hij haar vaak de hemel in prees en haar zelfvertrouwen wist op te krikken, had Tim volgens Deborah ook zeker twee gezichten. ‘Zo poeslief als hij kan zijn, zo gemeen kan hij uithalen. Hoe vaak heeft hij mij wel niet volledig de grond in getrapt… Hoe kon ik toch zo blind zijn? Eigenlijk besef ik nu pas hoe ziek onze relatie was.’

Zo haalde hij meerdere keren flink naar haar uit met dingen die Deborah tot op de dag vandaag nog steeds kwetsen. ‘Ik had vroeger een hele slechte band met mijn moeder, waardoor ik heel lang nauwelijks contact met haar had. Als Tim en ik ruzie hadden, misbruikte hij al die info om me te kwetsen en me klein te doen voelen. Als ik ermee dreigde hem te verlaten, zei hij steevast: ‘Oké, trek maar naar je moeder, de vrouw die er nooit was voor jou’.’

Bezoekjes aan de psycholoog

Het doet de verlaten Deborah dan ook nog steeds veel pijn om de beelden van een losgeslagen Tim terug te zien op tv. ‘Om dit allemaal te verwerken, ging ik ook langs bij een psycholoog. Nu nog soms. Ik had die gesprekken nodig om weer in mezelf te geloven. En vandaag kan ik met trots zeggen dat ik sterker in m’n schoenen sta dan voor ik naar Thailand vertrok. Kerels à la Tim, die doorprik ik vandaag meteen.’ Dat het ooit weer goedkomt, is duidelijk niet aan de orde. En misschien is dat ook maar goed ook. Binnenkort krijgen we (eindelijk) te zien hoe de twee reageren als ze elkaar weer na twee weken in de armen mogen vallen. Al vermoeden wij nu al dat dit bij Tim en Deborah waarschijnlijk niet het geval zal zijn…

Bron: HLN | Beeld: Temptation Island