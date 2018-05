Temptations Chloë bevestigt breuk met Kevin: ‘Hij blijft maar flirten met andere meisjes’

Verleidster Chloë en Kevin konden het op ‘Temptation Island’ al goed met elkaar vinden, en ook eenmaal thuis in België zetten ze hun romance na enkele strubbelingen verder. Toch is er nu een einde gekomen aan hun sprookje. ‘Onze relatie betekende niks voor Kevin’, zegt Chloë in Dag Allemaal.

Kevin en Megan waren het eerste koppel dat sneuvelde op ‘Temptation Island’. Megan liet zich in Thailand verleiden door de fitte Joshua en Kevin deelde de lakens met de mooie Chloë. De ultieme relatietest was een groot fiasco voor het jonge koppeltje uit Oostende. Eenmaal terug in België leerde Megan uiteindelijk een nieuwe jongen kennen, de beste vriend van verleider Joshua, en ook Kevin ging zijn eigen weg op. Hij vormde een koppeltje met Chloë, nadat zij een korte romance had met Joshua.

Grote liefde

Kevin en Chloë trakteerden ons wekenlang – toen het programma eigenlijk nog volop aan de gang was – op spoilers waaruit duidelijk bleek dat de twee samen waren. Ze doken geregeld op in elkaars Instagram Stories en het leek grote liefde. Knuffelen, handjes vasthouden, samen feesten of gaan eten en zelfs de schoonmama – sorry, Nancy – ontmoeten deden vermoeden dat ze het toch wel serieus meenden met elkaar. Ze maakten hun relatie zelfs onlangs Instagramofficial met een romantische foto in het zwembad. Helaas is hun sprookje nu na twee maanden al voorbij.

Kwetsen

Ze verwijderden plots alle verliefde foto’s van hun sociale media. ‘Ik heb het uitgemaakt’, vertelt Chloë in Dag Allemaal. ‘Kevin blijft maar flirten met andere meisjes. Ik weet niet of hij me ook al effectief bedrogen heeft, maar uit zelfrespect zette ik er een punt achter. Het was een kwestie van tijd vooraleer hij me zou kwetsen.’

Hypocriet

Chloë heeft de breuk al goed verwerkt. ‘Hij was zeker niet de liefde van mijn leven’, aldus de verleidster. ‘Hij is eigenlijk ook een hypocriet, want hij maakte zich kwaad toen ik Joshua toevallig eens tegenkwam terwijl hij wel de hele tijd contact bleef zoeken met Megan.’

Geen betekenis

Ook Kevin is er niet kapot van dat de relatie voorbij is. ‘Hij schrok er niet echt van toen ik de stekker eruit trok’, vertelt Chloë in Dag Allemaal. ‘Hij legde zich er ook onmiddellijk bij neer, wat voor mij nog een bewijs is dat onze relatie weinig of niks voor hem betekende.’

Tekst: Herlinde Matthys | Beeld: RTL