Temptations Cherish: ‘Op lange termijn heb ik Deborah een plezier gedaan’

Iedere ‘Temptation Island’-kijker vroeg het zich afgelopen donderdag hoe dan ook af: wat vond verleidster Cherish eigenlijk van Tims schizofrene gedrag en plotse verliefdheid? Het Vlaamse weekblad Dag Allemaal vroeg het haar.

Hoewel de verleidster niet wil verklappen wat er juist gebeurd is – die verdomde spoilerboetes, weet je wel – kunnen we uit wat ze zegt heel wat afleiden.

‘Beetje benauwd’

Cherish vertelt dat haar eerste gevoel bij de plotse ommekeer van Tim vooral verwarring was. ‘Was Tim wel eerlijk geweest over zijn gevoelens voor Deborah? Ik twijfelde eraan of hij het wel serieus meende met mij’, zegt ze daarover. Over haar eigen gevoelens wil Cherish niet te veel kwijt, al geeft ze wel toe dat Tims aanhankelijke gedrag nogal overweldigend was. ‘Plots klampte Tim zich zo hard aan mij vast dat ik het een beetje griezelig begon te vinden. Ik kreeg het er zelfs benauwd van.’ We kunnen het de arme meid niet kwalijk nemen. ‘Maar of mijn gevoelens nu oprecht waren of het een spel was, dat zal je later wel ontdekken’, besluit de Zuid-Hollandse.

Niet verder dan samen slapen

Cherish zat bovendien meer in met Deborah dan Tim zelf. ‘Ik vond het zo zielig voor haar. Ze was al zo van slag na het derde kampvuur, de bom zal pas echt barsten als ze ziet dat ik verschillende keren de nacht heb doorgebracht met Tim.’ Het was dan ook vooral de keuze van de verleidster om, uit respect voor Deborah en voor zichzelf, niet verder te gaan dan samen slapen. Want Tim, die was er volgens Cherish helemaal klaar voor. ‘Toen Tim tegen me aan kwam liggen, voelde ik wel dat hij verder wilde gaan. Maar dat zag ik niet zitten. Zo snel geef ik mezelf niet aan een man, zéker niet voor het oog van de camera. En ik zat ook met Deborah in mijn hoofd. Het is sowieso al erg genoeg voor haar’, vertelt ze.

Twee flessen drank

Voor een confrontatie met Deborah lijkt Cherish niet bang. ‘Als ik haar zou zien, zou ik gewoon rustig blijven, denk ik. Weet je, op lange termijn heb ik haar waarschijnlijk een plezier gedaan. En laten we eerlijk zijn, ik heb Tim wel wat geteased, maar hij is degene die op míj is afgekomen en die op mij verliefd is geworden, hé.’ De alcohol was volgens Cherish alleszins niet de schuldige in het spel, want die was zelfs niet zo veelvuldig voorhanden op het eiland. ‘We kregen maar twee flessen sterkedrank per avond, voor tien verleidsters en vier mannen. Veel is dat niet, hé. Zeker niet als Kevin in de buurt is (lacht).’

Tekst: Eline Debie (Flair.be) | Beeld: RTL