Verklaart een hoop: de Temptation Island VIPS krijgen dus écht betaald om mee te doen

Al sinds het eerste seizoen van ‘Temptation Island’ vragen wij ons af: waarom zou je hier in godsnaam aan meedoen? En dat raadsel vragen wij ons nu drie keer harder af nu er VIPS mee doen.

Waarom, als je eigenlijk alles al hebt, zou je mee doen aan ‘Temptation Island VIPS’? Dan moet er wel een heel lekkere bankrekening tegenover staan, toch? Tempa VIP Rowena lijkt dat vermoeden nu te bevestigen.

Verdiensten

In gesprek met Olcay Gulsen tijdens ‘Temptation Gossip’ licht Rowena een tipje van de sluier op. Op de vraag van Olcay of ze meedeed voor het geld, antwoordt ze: ‘Ik zie het wel als werk. Ik wil wel gewoon in the picture staan, omdat je hiermee wel groeit op Instagram. En vanuit daar heb je ook weer meer verdiensten.’

Op de vraag hoevéél Rowena dan precies verdient, antwoord ze -keurig ontwijkend-: ‘Het is meer dan prima. Maar niet zo rijk als dat jij bent,’ aldus tegen Olcay.

