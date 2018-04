‘Temptation Island’-verleiders: ‘Deborah is de sneaky Lisa van vorig jaar’

Temptation Island is zonder twijfel het meest besproken programma van het moment. Van Megan die binnen een mum van tijd al viel voor de charmes van verleider Joshua tot de hondstrouwe Tim die plotseling tot over zijn oren verliefd werd op Cherish: de gebeurtenissen op beide eilanden houden de gemoederen al weken bezig.

De kijkers krijgen een bepaald beeld van de deelnemers en de verleiders door de fragmenten die iedere donderdagavond worden uitgezonden, maar hoe is het voor degenen die zélf in ‘Temptation Island’ zitten? Verleiders Kevin en Tireily delen hun verhaal: ‘We gaan vertellen wat er allemaal gebeurt en wat ons dwarszit op dit eiland.’

Sneaky

In de onderstaande video nemen de twee meerdere onderwerpen onder de loep, beginnende bij Megan en Joshua. ‘Ik vind dat Megan sowieso heel onstabiel is en ze Joshua graag van de groep trekt’, aldus Tireily. Deborah wordt door het duo ook wel ‘de Lisa van vorig jaar’ genoemd. ‘Ik zeg het eerlijk, ze doet sneaky’, zegt Kevin. ‘Als de camera weg is, gaat ze los.’ En ook Vanessa en Daniëlle wordt het nodige gezegd. Kijk zelf maar:





